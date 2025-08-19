Conforme a la fórmula que se aplica para aumentar los haberes previsionales , estos subirán un 1,9%, correspondiente al dato de inflación analizado por el INDEC . La ANSES actualiza las jubilaciones, pensiones y asignaciones mensualmente según la fórmula de movilidad, que ajusta los haberes en base a la inflación registrada dos meses antes .



Por su parte el bono previsional permanece sin actualizaciones y sigue siendo de $70.000 para quienes perciben la mínima . El bono de $70.000 se aplica en su totalidad solo a quienes reciben el haber mínimo, y se otorga de forma proporcional para quienes perciben montos superiores hasta alcanzar el tope establecido.

Jubilación mínima: $320.277,18 más un bono extraordinario de $70.000, totalizando $390.277,18

Jubilación máxima: $2.155.162 (en bruto)

PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor): $256.221,74 que con el bono extraordinario totaliza $326.221,74

PNC (Pensiones No Contributivas) por invalidez o vejez: $224.194,02 que con el bono incluido llega a $294.194