dólar oficial en el segmento mayorista tuvo su mayor depreciación diaria en dos semanas luego de lo que fue la licitación por parte del Ministerio de Economía el pasado miércoles, donde el Tesoro consiguió un rollover del 114,6%.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, bajó $16,5 (1,2%) a $1.333. El dólar minorista lo hace a $1355,63 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). El volumen operado en el segmento de contado alcanzó más de u$s492,9 millones.

En el Banco Nación (BNA) retrocedió 1,1% a $1.345. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.748,5.

Entre los paralelos, el dólar MEP baja 1,3% a $1340,58, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace un 1,0% a $1.341,89. El dólar blue, en tanto, bajó a $1.350.