El economista señalo que los indicadores económicos muestran datos de una posible devaluación. Según el ex presidente del Banco Nación, el valor del dólar oficial debería ser más elevado y el país atraviesa una etapa de transición que exige cambios. Melconian sostuvo "que hay olor a devaluación, hay números que lo reflejan”. Luego, comparó la situación con una metáfora médica: " El doctor te colocó tres stents, y en algún momento tenemos que ver cómo sigue la película cuando te saque el andador" Llendo aún más lejos, el economista , consideró que “no sería una tragedia” que el dólar se ofreciera a $2000 y subrayó que, de cara al futuro, el Gobierno deberá avanzar hacia un sistema cambiario más flexible. “Ahora hay una transición. Para el 2026, tenés que tener un mercado cambiario libre”, sostuvo.