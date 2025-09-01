La localidad de Villa Constitución y los trabajadores de la planta de Acindar se ven fuertemente golpeados por la decisión del grupo ArcelorMittal, dueño de la firma, de extender las suspensiones de personal para adecuar la producción –especialmente en el área de laminados– a la menor demanda, producto de la caída en la construcción, la debilidad industrial y la feroz competencia del acero subsidiado proveniente de China. Aunque circularon versiones de hasta 600 suspensiones, fuentes cercanas a la empresa y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) afirmaron que son 200 en los últimos días. Según la compañía, el viernes 29 se suspendieron por 72 horas las tareas del “Tren 3” y la “Acería”, que retomarían este lunes, mientras que el “Tren 1” quedó paralizado desde el miércoles pasado hasta el 8 de septiembre. En total, serían 200 trabajadores afectados.

Christian Miguez, delegado de la UOM en la planta, sostuvo que las suspensiones son 400 y que algunos empleados llegaron a acumular hasta 90 días sin actividad, aunque la empresa rechazó esas cifras y explicó que podrían referirse a personal de firmas tercerizadas. Los trabajadores suspendidos perciben el 75% de sus salarios, sin despidos. La empresa subrayó que busca adaptar la producción a una demanda muy deprimida: en 2023 funcionó al 50% de su capacidad, produciendo 600.000 toneladas frente a 1,2 millón de 2024.

Fuentes empresarias adelantaron que el esquema de suspensiones seguirá ajustándose según las necesidades y que podrían repetirse paradas hacia fin de año. Desde el gremio describieron la situación como “crítica”, señalando que la construcción está en baja, la industria automotriz no tracciona y el agro tampoco sostiene la demanda.

ArcelorMittal Acindar cuenta con cinco plantas en el país (Villa Constitución, Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes), aunque por ahora las suspensiones afectan solo a Villa Constitución. La compañía opera bajo un acuerdo con la UOM que rige hasta diciembre, pagando el 75% del sueldo durante los días de suspensión. A fines de 2023, tenía 1.230 empleados, número que se redujo a 930 por retiros voluntarios y finalización de contratos.

La Cámara Argentina del Acero informó que en junio la producción de acero crudo fue de 320.000 toneladas, un 8,6% menos que en mayo, aunque un 16,5% más que en junio de 2024. El segmento más afectado fue el de laminados, con una baja mensual del 21%.

Paradójicamente, mientras tanto el Gobierno aprobó beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) a un proyecto eólico de 180 MW en Olavarría, con una inversión de USD 275 millones impulsada por ArcelorMittal Acindar y PCR. Cabe recordar que a fines de julio la planta de Villa Constitución ya había parado una semana por falta de demanda, interrumpiendo el 80% de sus operaciones.

A comienzos de año, la empresa y la UOM firmaron un segundo acuerdo para aplicar suspensiones a más de 900 trabajadores, con pago del 75% del salario. La crisis se enmarca en un panorama complicado para la siderurgia regional: Alacero informó que en el primer semestre las importaciones equivalieron al 40% del consumo en América Latina, denunció la competencia desleal de China y detalló subsidios masivos a su producción, además de señalar que el acero chino tiene una huella de carbono 18% superior al promedio mundial y 25% mayor a la de América Latina.

En paralelo, la UOM mantiene un duro conflicto con contratistas de Ternium (grupo Techint) en San Nicolás. Según el gremio, se trata del “conflicto laboral más grave del país”, con riesgo para 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos en San Nicolás y Ramallo. Naldo Brunelli, dirigente de la seccional, advirtió que el freno a la producción de acero podría tener un “efecto dominó devastador”.