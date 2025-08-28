El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)Diego Spagnuolo, está evaluando pedir la condición procesal de imputado colaborador en la causa que indaga un supuesto pedido de sobornos. En diálogo con su entorno, Spagnuolo transmitió que «teme por su vida» y borró todos los mensajes intercambiados con el presidente Javier Milei y su hermana Karina antes de entregar sus teléfonos a la Justicia.



Diversas publicaciones periodísticas coinciden en dar cuena, que desde el Gobierno intentaron contactarlo a través de un emisario para ofrecerle los servicios de estudios de abogados ligados a la familia Menem, como los de Santiago Viola y los Anzorreguy. Por su parte Spagnuelo decidió rechazar esas propuestas. Según público La Nación, los letrados mencionados no tuvieron contactos con el.

En tanto, el entorno de Spagnuolo apunta hacia otro exdirectivo de Andis, Daniel Garbellini, como principal responsable de las licitaciones cuestionadas, y menciona al consultor Fernando Cerimedo como posible autor de las grabaciones que desataron la polémica.