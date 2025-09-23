Javier Milei tuvo su reunión bilateral con Donald Trump y consiguió un fuerte respaldo político del titular de la Casa Blanca, aunque el líder republicano no quiso dar detalles sobre la ayuda financiera que prometió su secretario del Tesoro y además sorprendió con la afirmación que "Argentina no necesita un rescate".

La reunión se concretó en la sede de la ONU después del discurso de Trump ante la Asamblea General. .

Unos minutos antes de la reunión, el presidente de EEUU publicó en sus redes un mensaje muy elogioso para el argentino, a quien calificó como "un fuerte aliado" y respaldó para un segundo mandato: "Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente". En la reunión, Trump le regaló a Milei el tuit impreso.

Luego de la conversación entre los presidentes, el gobierno argentino difundió lun video de unas breves palabras donde Trump ratificó el apoyo político, evito alguna definición concreta sobre como sería una ayuda financiera y afirmó que "Argentina no necesita un rescate".

"El está haciendo un trabajo fantástico y voy a hacer algo que no suelo hacer. Le voy a dar un respaldo completo, acabamos de darle un respaldo", dijo Trump mostrando el tuit impreso. "Como saben tiene una elección por delante y estoy seguro que le irá bien, pero espero que esto lo asegure", Trump regalo a Milei una versión impresa del tuit en el que le manifestó su apoyo . Por su parte Milei agradeció los gestos de Trump:": “Muchas gracias por su amistad y este gesto extraordinario".