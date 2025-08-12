El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitará una nueva ventanilla de liquidez para bancos con el fin de reducir la volatilidad en las tasas de interés surgida tras el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (Lefis) y fomentar la inversión en títulos públicos de mayor plazo. Según fuentes del mercado, la herramienta, anticipada por Bloomberg Línea, consistirá en pases activos contra Letras del Tesoro de más de 60 días, disponibles solo para entidades que participen en licitaciones primarias de esos instrumentos.

La medida busca estabilizar las tasas y alentar a los bancos a extender el plazo de sus colocaciones en pesos, evitando ventas forzadas en el mercado secundario a precios desfavorables. El anuncio se da en la previa de una licitación en la que el Tesoro enfrenta vencimientos de Lecap por unos $15 billones. Para afrontarlo, la Secretaría de Finanzas amplió la oferta de instrumentos incorporando tres nuevas Letras del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR, con vencimientos el 10 de noviembre de 2025 (M10N5), el 16 de enero de 2026 (M16E6) y el 13 de febrero de 2026 (M13F6), que se suman a las Lecap y Boncap ya convocadas.

Para las Lecap que vencen en septiembre se fijó un tope de $7 billones ($3 billones para el 15 de septiembre y $4 billones para fin de mes), con el objetivo de impulsar la colocación en plazos más largos, especialmente en un contexto electoral que incrementa la preferencia por instrumentos cortos. Los pases activos se ofrecerán a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más un spread, y el monto disponible para cada banco dependerá de su Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC), para evitar presiones adicionales sobre las tasas por ventas de activos.

Se prevé que la medida, aún sin anuncio oficial, comience antes de la licitación de deuda del miércoles, brindando a los bancos liquidez sin vender Letras en el mercado secundario y fortaleciendo la estrategia del Tesoro para captar fondos a mayor plazo. No obstante, la inyección de pesos deberá ser limitada para evitar que se destinen al dólar. En las últimas semanas, el Gobierno elevó rendimientos en pesos para frenar la suba cambiaria, logrando que el tipo de cambio baje de $1.380 a $1.330, aunque con el costo de tasas más altas que encarecen el financiamiento para el Estado, empresas y familias.