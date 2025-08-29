El Banco Central (BCRA) emitió este viernes una nueva norma destinada a reducir la volatilidad del dólar, a través de la comunicación “A” 8311, que regula la Posición Global Neta de Moneda Extranjera (PGNME). Si bien algunos aspectos entrarán en vigencia desde diciembre, lo que más sorprendió al mercado es un punto de aplicación inmediata: los bancos no podrán incrementar su posición positiva en dólares contado el último día hábil de cada mes, aunque sí podrán reducirla. El BCRA aclaró que el límite de la PGNME no se modificó, por lo que las entidades pueden mantener el mismo stock de divisas, y destacó que la medida busca evitar movimientos bruscos que afecten la estabilidad del mercado.

La interpretación de los operadores es que el BCRA pretende cerrar agosto en el mercado de futuros con mayor calma que en julio, donde la entidad intervino activamente para moderar expectativas de devaluación. El último día del mes es clave porque se definen los precios de los contratos que vencen en esa fecha. Usualmente, los bancos evalúan si conviene renovar su cobertura mediante futuros (generalmente frente a ventas del BCRA) o, en su defecto, dejar expirar contratos y cubrirse comprando dólar contado.

La disposición publicada impide a las entidades optar por esta segunda alternativa, ya que deben mantener su misma posición cambiaria que la del día anterior. Salvador Vitelli, jefe de Research en Romano Group, explicó en X que los mercados de futuros y contado están vinculados: cuando la tasa en futuros es inferior a la de pesos, los bancos prefieren permanecer en moneda local y cubrirse mediante futuros, una estrategia conocida como “sintético”.

En las últimas semanas, las tasas en futuros llegaron a estar negativas, un escenario atribuido a las fuertes ventas del BCRA, lo que incentivó a los bancos a aprovechar las tasas en pesos y cubrirse en futuros. Sin embargo, el último día hábil del mes las tesorerías se enfrentan a dos opciones: si el BCRA ofrece contratos de renovación, las entidades demandarán tasas bajas; si no los ofrece, los bancos dejarán vencer los contratos y se cubrirán comprando dólares, lo que generaría presión adicional sobre el tipo de cambio.

Con la nueva normativa, ninguna de esas dos alternativas será viable: el BCRA puede no renovar contratos y, al mismo tiempo, las entidades no podrán recurrir al contado para cubrirse. Según Vitelli, eso obligará a diferir la cobertura: tomar futuros más largos al nivel de tasa disponible o esperar al inicio del nuevo mes para recomprar dólares.