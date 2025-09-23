Este martes el Banco Mundial anuncio que anticipara su asistencia con fondos al país, con un monto de hasta u$s4.000 millones en los próximos meses. Luego de la declaración de apoyo de Donald Trump se suma está decisión del Banco Mundial.

Desde el ministro de Economía trascendió que , el paquete apuntará a "apoyar motores clave de competitividad": potenciar la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; ampliar el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento a las pymes