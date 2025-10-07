El Banco Mundial (BM) redujo casi un punto porcentual su previsión de crecimiento para la economía argentina y ahora espera que el PBI avance un 4,6% en 2025, frente al 5,5% estimado anteriormente.

Para 2026, proyecta una moderación en el crecimiento, con un aumento del 4%, medio punto por debajo de lo previsto en junio. Según el organismo, la revisión responde a un contexto internacional menos favorable, marcado por tasas de interés elevadas y una persistente incertidumbre comercial y financiera.

“Argentina está experimentando una notable recuperación económica en 2025 y destaca en la región tras dos años consecutivos de contracción”, señala el informe, aunque advierte que “persisten profundos desafíos” para la economía local.

El documento también analiza la situación regional: el crecimiento de América Latina y el Caribe se mantendría en 2,3% en 2025, con una leve mejora a 2,4% en 2026.

El Banco Mundial remarcó que la Argentina vive una recuperación significativa tras dos años de caída y destacó que la primera etapa del plan de estabilización del Gobierno de Javier Milei coincidió con una baja de la inflación y la obtención de superávit fiscal, lo que permitió una mejora en los principales indicadores macroeconómicos.

A nivel regional, el organismo advirtió que persisten la inflación y los altos niveles de endeudamiento, que alcanzaron el 63,8% del PBI en 2024, frente al 59,9% registrado en 2019.