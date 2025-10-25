La reciente gira del presidente Javier Milei por Estados Unidos concluyó con resultados positivos en materia de financiamiento externo. Además del acuerdo alcanzado con la administración de Donald Trump, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmaron una nueva inyección de dólares para la Argentina, destinada a programas de apoyo tanto al sector público como al privado.

Los recursos apuntan a impulsar proyectos productivos, fomentar inversiones estratégicas y fortalecer el crecimiento en áreas clave, según un informe de la Fundación Mediterránea. El Banco Mundial adelantará desembolsos por unos US$4000 millones a través del BIRF, la IFC y la MIGA, con el objetivo de potenciar sectores como la minería, el turismo, la energía y las pymes. “El objetivo es respaldar la agenda de reformas y crecimiento a largo plazo del país”, indicó la entidad en un comunicado oficial.

En tanto, el BID confirmó operaciones por cerca de US$2900 millones para el sector público —enfocadas en reformas estructurales y programas de eficiencia—, además de otros US$1000 millones gestionados por BID Invest para proyectos privados en energía, minerales críticos, salud, conectividad y pequeñas empresas.

El presidente del organismo, Ilan Goldfajn, destacó que la meta es convertir estos fondos en inversiones concretas que impulsen la infraestructura y el desarrollo productivo del país.