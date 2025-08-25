El valor del tipo de cambio oficial obtuvo un fuerte empujón a la suba con fuerza en el segmento mayorista y arrastró al alza las cotizaciones paralelas tras quedar cerca de su récord nominal histórico ($1.374), mientras crece la tensión en el mercado y la city procesa el escándalo por las presuntas coimas en el Gobierno nacional. En ese marco, el tipo de cambio minorista se disparó 2,6% en el Banco Nación (BNA).

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, trepó $41 a $1.362. A su vez, el dólar minorista escaló a $1.367,91 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). El volumen operado en el segmento de contado totalizó los u$s472,2 millones