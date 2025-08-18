Después de meses de negociaciones, la administración de Javier Milei logró un acuerdo con Neuquén y Río Negro, donde se encuentran las represas, sobre la gestión de los recursos hídricos y el canon que recibirán estas provincias por la generación eléctrica. Este convenio era indispensable para poder publicar los pliegos de bases y condiciones de la licitación, que el Gobierno estima recaudar unos US$500 millones, según indicó el ministro de Economía, Luis Caputo. Las centrales, situadas sobre el río Limay en Neuquén y Río Negro, representan el 10% de la generación eléctrica del país y son estratégicas por ser de energía limpia y más barata que las centrales térmicas que utilizan combustibles fósiles.

En el acuerdo, el Ejecutivo nacional reconoció a las provincias como propietarias del agua que recorre sus territorios e incluyó condiciones que estas reclamaban desde hace más de 30 años, destacaron desde los gobiernos provinciales.