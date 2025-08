El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó la revisión técnica y en las próximas horas enviará al Banco Central un desembolso de USD 2.000 millones, según informó este jueves el organismo. Esta revisión se refiere a las primeras metas de reservas y superávit establecidas en el acuerdo firmado en abril, aunque el FMI indicó que no se cumplieron los objetivos de reservas. “La sólida implementación de las políticas ha permitido una transición ordenada hacia un régimen cambiario más flexible, con una inflación en baja y un crecimiento económico constante”, afirmó el FMI en un comunicado. “El Directorio Ejecutivo valoró el compromiso de las autoridades de mantener la disciplina fiscal, reforzar el esquema monetario, recuperar reservas e impulsar reformas orientadas al crecimiento”, agregó. Además, el organismo remarcó que el Gobierno no alcanzó la meta de reservas de junio. “Aunque no se logró cumplir con el objetivo de reservas netas para mediados de junio, se cumplieron otros indicadores clave y se adoptaron medidas para acercar las reservas al objetivo previsto. El Directorio destacó el compromiso del Gobierno de aplicar políticas acordes con las metas del programa”, explicó.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, sostuvo que la nueva etapa del programa de estabilización “comenzó con solidez, pese a un contexto externo desafiante”. En ese sentido, destacó que “una política macroeconómica suficientemente restrictiva ha facilitado una transición estable hacia un esquema cambiario más flexible y el levantamiento de la mayoría de las restricciones cambiarias”. También celebró que Argentina haya “recuperado el acceso a los mercados internacionales de deuda antes de lo previsto”, aunque advirtió que el riesgo país sigue alto. En el plano fiscal, Georgieva aseguró que el superávit “continúa siendo la piedra angular de la política monetaria”. Hacia adelante, consideró que “la consolidación fiscal debe seguir avanzando con reformas bien planificadas, en especial en el área impositiva”, y subrayó la importancia de que “toda nueva medida tributaria o de gasto esté completamente financiada”, en un contexto donde el Congreso debate o ya aprobó iniciativas con impacto fiscal, como las vinculadas a las jubilaciones.

En cuanto al frente monetario, un tema sensible para el Gobierno, Georgieva indicó que deben mantenerse condiciones contractivas para sostener el proceso de baja de la inflación y recuperación de la demanda de dinero. Además, insistió en la necesidad de “reforzar el esquema monetario” para mejorar la gestión de liquidez y evitar la volatilidad de tasas. “Es clave seguir perfeccionando el marco monetario para manejar la liquidez de manera más eficiente y reducir la inestabilidad de las tasas. También, se necesita mayor claridad sobre el régimen monetario de mediano plazo para consolidar la desinflación”, agregó.

Sobre la política cambiaria, pidió conservar la flexibilidad del régimen actual mientras se sigue acumulando reservas, señalando que este proceso “es esencial para enfrentar mejor los shocks y lograr un acceso sostenido a los mercados internacionales en mejores condiciones”.

Georgieva también remarcó la importancia de avanzar con reformas estructurales. “Hay que redoblar los esfuerzos para desregular la economía, eliminar trabas a la competencia y mejorar la eficiencia y gobernabilidad del Estado”, expresó. Entre las prioridades mencionó el “fortalecimiento del mercado laboral para promover el empleo formal y la movilidad”, la correcta implementación del programa de incentivos para grandes inversiones y “una mayor reducción de impuestos distorsivos a las exportaciones, siempre que lo permitan las cuentas públicas”.

Por último, advirtió que los riesgos del programa siguen siendo elevados, por lo que llamó a mantener “una respuesta de políticas flexible y planes de contingencia adecuados”. En este sentido, subrayó que “una comunicación clara de las medidas, junto con una asistencia social bien dirigida, será clave para ampliar el consenso político y social en torno al programa”. Del monto aprobado por el FMI se descontará un vencimiento de USD 830 millones que opera este viernes 1° de agosto, lo que reduce el monto neto efectivamente recibido.

Así, después de tres meses y medio desde la firma del nuevo acuerdo Extended Fund Facility (EFF), el Gobierno y el FMI cerraron la primera revisión trimestral de metas, que podría incluir un ajuste de los objetivos de reservas, donde el BCRA quedó por debajo del nivel esperado.

El acuerdo, vigente hace tres meses, atravesó dificultades y ajustes. Hubo variaciones en el tipo de cambio: el dólar primero bajó al piso de la banda y luego subió al techo. La política de reservas comenzó con una etapa sin intervención del Banco Central y luego viró hacia mayores compras del Tesoro y desarme de las LEFI, en el marco de un nuevo enfoque de política monetaria.

En esta primera fase del nuevo programa, el FMI comprometió USD 20.000 millones —el 60% ya fue girado— para apoyar la transición hacia una economía con menor intervención cambiaria, flotación administrada y control de agregados monetarios, en un entorno de superávit fiscal persistente pese al aumento del gasto por la fórmula previsional y la caída de ingresos por la eliminación de impuestos como el PAIS, aranceles y reducciones transitorias de retenciones.

Según fuentes cercanas al staff técnico del Fondo, el tema de las reservas fue un foco de tensión entre ambas partes y también se reflejó en las conversaciones informales del directorio antes de la discusión oficial de esta revisión.