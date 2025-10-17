El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés, junto con el subdirector del área, Nigel Chalk, ofrecieron una conferencia de prensa sobre la situación regional en el marco de las reuniones anuales del organismo, en la que reiteraron su pedido a la Argentina para que acumule reservas.

El organismo multilateral presentó este viernes sus perspectivas regionales, donde confirmó que su proyección de crecimiento para la Argentina se redujo un punto porcentual en esta revisión, estimando una expansión del 4,5% para este año. Nuevamente, el FMI insistió en que el país debe fortalecer sus reservas: “Se requieren esfuerzos sostenidos para mantener el ancla fiscal, fortalecer el marco de gestión monetaria y de liquidez, y aumentar los colchones de reservas para facilitar un acceso duradero a los mercados internacionales de capital".

Chalk, quien asumirá como director del Departamento del Hemisferio Occidental cuando Valdés deje el cargo a fin de mes, explicó que el objetivo del organismo es lograr un conjunto coherente de políticas macroeconómicas. “Esto incluye políticas para reducir la inflación y la acumulación de reservas, como muchos han dicho, pero también políticas que sienten las bases para un crecimiento sólido y sostenido en Argentina”, detalló.

En relación al apoyo del Tesoro de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei, Chalk sostuvo: “En cuanto al swap estadounidense, agradecemos el apoyo de nuestros socios, como el Banco Mundial, el BID y Estados Unidos. ¿Por qué el swap estadounidense? Creemos que el apoyo del Tesoro estadounidense está ayudando a mantener los mercados y complementará el programa respaldado por el FMI".

Y añadió: “El personal del FMI ha dedicado muchas horas y ha estado muy involucrado tanto con Argentina como con el Tesoro estadounidense a lo largo de este proceso. Y estamos comprometidos a trabajar con ambas partes para apoyar la estabilidad y el crecimiento en Argentina".

El FMI celebró la baja de la inflación y proyectó que cierre el año en 28%. En su informe, señaló: “Se proyecta que Argentina seguirá avanzando para frenar la inflación en el contexto de su programa de estabilización, a pesar de la reciente depreciación del peso”.

En cuanto al acuerdo vigente con el organismo, el FMI destacó que el financiamiento facilitó la transición hacia un régimen cambiario más flexible y permitió eliminar la mayoría de las restricciones en las operaciones con dólares. “La inflación subyacente anual continúa disminuyendo gradualmente, mientras que la actividad se ha desacelerado recientemente, reflejando también las perturbaciones e incertidumbres relacionadas con las elecciones”, concluyó.