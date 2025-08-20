Tras el incremento superior al 500% en las tarifas durante 2024, en año electoral la luz, el gas y el agua subieron menos de 30%, incluso por debajo de la inflación. De cara al futuro, el Gobierno adelantó que los servicios se ajustarán en línea con los precios, aunque la suba del dólar encarece los costos. La canasta de servicios públicos del AMBA se encareció 35% en agosto respecto al mismo mes del año pasado, apenas por debajo de la inflación del 36,6% según el Indec de julio. Desde diciembre de 2023, la brecha es notoria: mientras la inflación sumó 155,4%, el gasto en tarifas trepó 578%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet).

En agosto, un hogar promedio del AMBA gastó $188.194 en electricidad, gas, agua y transporte. La factura de luz fue de $40.900, la de gas $43.105, el agua $31.170 y el transporte $73.019. Aunque hubo aumentos en todos los rubros, el gasto total bajó 2,7% respecto de julio por menor consumo de gas y electricidad tras el invierno, lo que compensó subas en colectivos, agua y cargos fijos. En el último año, el transporte fue lo que más aumentó (56%), seguido por el agua (27%), el gas (23%) y la electricidad (22%).

En cobertura de costos, los usuarios del AMBA pagan en promedio el 50% de lo que valen los servicios y el Estado subsidia el resto, con diferencias por nivel de ingresos. En electricidad, los hogares N1 pagan 81% del costo, los N3 el 39% y los N2 el 26%. En gas, el N1 afronta el 68%, el N3 el 22% y el N2 apenas el 18%. De agosto 2024 a agosto 2025, la cobertura cayó levemente en electricidad para N1 por el regreso de subsidios, mientras que subió en gas. En usuarios medios y bajos se mantuvo, aunque con menor bonificación en los precios mayoristas.

El informe señala que los subsidios a agua, energía y transporte bajaron 57% en términos reales interanuales: en energía 63%, en transporte 29% y en agua 100% al dejar AYSA de recibir fondos. Los subsidios energéticos, que son el 67% del total, cayeron 63% real. Dentro de ellos, las transferencias a CAMMESA se redujeron 55%, a ENARSA 76% y al Plan Gas.Ar 39%. La baja se explica por el fin de importaciones de gas boliviano, menos compras de GNL a precios bajos, mayor producción local, más capacidad del gasoducto Presidente Perito Moreno y mayor cobertura tarifaria.

En términos reales, las facturas de luz y gas en AMBA siguen por debajo de 2019, aunque desde abril de 2024 se inició una recomposición. En agosto de 2025, con subas nominales del 2,1% en electricidad y 2,2% en gas, las boletas crecieron en valores constantes 0,9% para N1, 2,4% para N2 y 1,8% para N3 en luz; y 1,8%, 1,5% y 1,6% respectivamente en gas.

La estrategia oficial es llegar a las elecciones sin un nuevo salto tarifario que acelere la inflación y golpee ingresos. Así lo expresó el viceministro de Economía, Daniel González, en un evento energético de Amcham: “Tratamos de acompañar todos los meses para que la evolución de la tarifa no sea muy distinta que la de la inflación, al final del día si no pagamos por la energía lo que cuesta vamos a tener menos energía”.

El ministro coordinador de Energía y Minería agregó: “Hoy los subsidios son 0,5, 0,6% del PBI, entonces nos podemos dar el lujo para adelante, dado que el trabajo más grueso ya lo hicimos, de ser un poquito más selectivos en cómo seguimos evolucionando en cuanto a la reducción de subsidios”.