El Gobierno postergará hasta 2026 la eliminación del cepo para empresas debido a la escasez de dólares. Desde el Ejecutivo afirman que habilitar el giro libre de utilidades y dividendos al exterior por períodos anteriores a 2025 “no está en agenda”. La estrategia oficial apunta a canalizar las utilidades retenidas sin afectar las reservas a través de la serie 4 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), que hasta ahora adjudicó solo 845 millones de dólares de un cupo total de 3.000 millones tras tres subastas.

En Balcarce 50 reconocen no tener “más medidas previstas” para absorber los dividendos acumulados y señalan que, dado que no hubo mayor demanda, “las empresas no deberían tener urgencias”. Los BOPREAL Serie 4 ofrecen un interés anual del 3% en dólares, con pagos semestrales y devolución del capital en un único pago en octubre de 2028.

Además, Nación permitió que los tenedores de estos bonos puedan usarlos para pagar obligaciones impositivas y aduaneras —incluyendo intereses, multas y accesorios— con un tope de 1.000 millones de dólares, disponible hasta el 31 de octubre de 2028.

En abril, el Gobierno liberó el acceso al mercado oficial de dólares sin restricciones para personas físicas y anunció que las empresas podrán girar utilidades al exterior sin limitaciones para ganancias de ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2025. Por eso, se espera que la demanda de dólares crezca a partir de 2026. La intención es administrar este pasivo mediante deuda voluntaria en dólares —como los BOPREAL— para evitar una salida masiva de reservas que podría generar mayor inflación. Además, buscan mantener la estabilidad cambiaria hasta las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Desde la Casa Rosada mantienen firme la postura de sostener las cuentas fiscales “hasta las últimas instancias” y apuntan a que el riesgo país baje a 550 puntos para poder emitir deuda soberana en los mercados internacionales hacia fin de año. En junio, el riesgo país superó los 700 puntos y en julio se acercó a los 800.

Finalmente, en Balcarce 50 anticipan que impulsarán las reformas laboral y tributaria desde diciembre, incluidas en el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 20.000 millones de dólares. También advierten que vetarán cualquier proyecto que pueda alterar el equilibrio fiscal.