El Gobierno resaltó la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York de suspender la entrega de acciones de YPF. Se trata de la orden dictada por la jueza Loretta Preska, que obligaba a Argentina a transferir el 51% de la petrolera estatal a un banco en Nueva York. El fallo del tribunal mantiene la medida vigente mientras continúen las apelaciones, impidiendo al país desprenderse de la mayoría accionaria de la compañía. El Ejecutivo también celebró la autorización para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos participe como “amicus curiae” en respaldo de la postura argentina. “Es un paso decisivo para resguardar un activo estratégico y los intereses de todos los argentinos”, afirmó la Procuración del Tesoro. El pronunciamiento —firmado por las juezas Myrna Pérez, Sarah Merriam y María Araújo Kahn— precisa que el stay alcanza únicamente la orden de entrega del 30 de junio y no interfiere con la apelación de fondo contra la sentencia de 2023. La resolución, emitida el 15 de agosto, además ordena a Argentina presentar las notificaciones de calendario según las normas del Segundo Circuito.

La medida del tribunal se inscribe en un litigio de más de diez años, cuya sentencia de fondo en septiembre de 2023 —tres meses antes del inicio de la actual gestión— condenó al país a pagar 16 mil millones de dólares más intereses por la expropiación de YPF. En paralelo al proceso de apelación, la causa entró en etapa de discovery —producción de documentos e información— que ya se abordó en varias audiencias conjuntas. Los demandantes reclaman datos sobre activos, movimientos financieros y bienes que podrían utilizarse para ejecutar la sentencia, incluyendo información de funcionarios y patrimonio argentino.

Ante esa situación, Argentina solicitó a Preska suspender la orden de discovery y frenar la entrega de información hasta que se resuelva la apelación, con el fin de evitar que los demandantes accedan a datos que, en caso de un fallo adverso definitivo, puedan emplearse para embargar activos estatales. Esta petición aún está pendiente en primera instancia. Desde la Casa Rosada enfatizan que el fallo de la Corte no altera el curso de la apelación de fondo, que seguirá con nuevas presentaciones y audiencias en los próximos meses. “Durante más de diez años distintas administraciones dejaron pasar la oportunidad de resolver este litigio. Hoy ejercemos plenamente nuestro derecho a la defensa, utilizando todas las herramientas legales disponibles para proteger los intereses nacionales”, señaló el Ejecutivo.