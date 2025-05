El Gobierno nacional concretó este miércoles la emisión de USD 1.000 millones mediante un bono en pesos que se adquiere con dólares, destinado a fondos de inversión del exterior. Esta operación permitirá al equipo económico sumar reservas al Banco Central en un contexto donde necesita reunir divisas para cumplir con el FMI. Según el Ministerio de Economía, el bono fue colocado en su totalidad con una tasa fija anual del 29,50%. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, explicó que el Bonte recibió 146 ofertas por $1,94 billones —equivalentes a USD 1.694 millones— y destacó que la operación ayuda a refinanciar deuda en pesos con capital externo, fortalecer reservas sin aumentar deuda neta y extender los plazos de vencimiento.

A diferencia de los bonos dólar linked, este instrumento emplea dos monedas: los inversores colocan dólares y al vencimiento reciben pesos. Además, el bono está regulado por ley local y no por la jurisdicción de Nueva York. Contempla una cláusula de recompra (put) que los tenedores podrán ejercer en mayo de 2027.

Los dólares obtenidos podrán computarse para la meta de reservas pactada con el FMI. Portfolio Personal Inversiones señaló que el impacto será tanto en reservas como monetario. Si se concreta un REPO por USD 2.000 millones, las reservas netas podrían mejorar en hasta USD 1.000 millones, pero aún restaría acumular unos USD 4.000 millones más en tres semanas.

Respecto al efecto monetario, como el bono se suscribe con USD 1.000 millones y se pagan con pesos ($1,14 billones), los fondos saldrán de la cuenta del Tesoro en el BCRA, expandiendo la base monetaria hasta que los bancos absorban ese excedente vía LEFI.

El economista Lucas Buscaglia comentó que, pese a que el roll over no llegue al 100%, no debería haber presión cambiaria. El BONTE refuerza las reservas y da una señal positiva de acceso a los mercados, lo que ayuda con las metas del FMI y reduce el riesgo país.

En total, se adjudicaron $8,56 billones en deuda, con una demanda de $9,46 billones. Esto representó un refinanciamiento del 126,28% sobre los vencimientos del día y 100,12% si se suman pagos recientes. Se incluyeron Lecaps con vencimientos entre junio de 2025 y mayo de 2026, con tasas mensuales de 2,35% a 2,58% y tasas anuales de hasta 35,75%, además del bono CER cero cupón y el BONTE 2030.