El Banco Central (BCRA) ordenó que las billeteras virtuales y las fintech dejaran de vender dólar minorista, lo que generó un gran revuelo en el mercado.

Si bien desde hace meses estás empresas ofrecían en sus plataformas la posibilidad de comprar dólar oficial pero desde hoy ya no podrán hacerlo más.La entidad monetaria justificó esa decisión diciendo que el dólar oficial sólo se compra a través de los bancos y que quienes lo hacían a través de terceros -billeteras virtuales- estaban en infracción