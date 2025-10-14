El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) anunciará este martes 14 de octubre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que se estima superó el 2%, mostrando una aceleración respecto al mes anterior y terminando con cuatro meses consecutivos por debajo de ese nivel.

Después de una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) en comparación con abril (2,8%) y marzo (3,7%), la inflación retomó un leve aumento en junio (1,6%) y se mantuvo en 1,9% durante julio y agosto, tendencia que según los analistas se habría profundizado en septiembre.

De este modo, el indicador que revelará el organismo estadístico podría significar el regreso a cifras por encima del 2%, pronosticándose que esta tendencia continúe al menos hasta fin de año.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central con base en estimaciones privadas, previó una inflación de 2,1% para septiembre y proyecta que la inflación interanual cierre 2025 en 30%. Como adelanto, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires el mes pasado fue del 2,2%, una notable subida frente al 1,6% de agosto. La variación de precios en la capital durante 2025 alcanza el 22,7%, mientras que en el último año subió 35%.

El informe de Equilibra señaló que la inflación mensual aumentó en septiembre al 2,3%, con los mayores incrementos en prendas de vestir y calzado (3,6%), transporte (2,9%), restaurantes y hoteles (2,7%), educación (2,3%) y recreación y cultura (2,3%). La variación interanual se estimó en 32%.

EcoGo Consultores calculó que la inflación del mes pasado fue del 2,3%, con un aumento promedio en alimentos y bebidas de 2,9%, advirtiendo sobre el efecto del dólar en la inflación general, y destacando que “si bien el pass-through sigue acotado, se aceleró con respecto a agosto y refleja, de forma parcial, el desancle de expectativas”.

Respecto a la evolución de los precios de alimentos, mencionaron que fue 0,5 puntos porcentuales superior a la registrada en agosto, señalando que “durante las primeras dos semanas del mes, y tras la derrota electoral en PBA y la suba del dólar, los alimentos anotaron subas semanales del 0,8% y 0,9%, ubicándose por encima del promedio”. Aunque hacia el final del mes, la tendencia se normalizó con aumentos inferiores al 0,5%.

La Fundación Libertad y Progreso calculó que la inflación de septiembre fue del 2,4%. Así, la inflación acumulada en el año es del 22,4%, mientras que la variación interanual llegó a 32,2%, “el nivel más bajo desde agosto de 2018”.

Desde Libertad y Progreso explicaron que “en septiembre el tipo de cambio saltó cerca de 8% respecto del promedio de agosto y comenzaron a trasladarse los aumentos a los precios, lo que llevó al índice mensual nuevamente por encima del 2%”.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires mostró un aumento mensual del 2% en septiembre, destacando que “los componentes estacionales tuvieron un rol clave: indumentaria fue el rubor de mayor incremento, 4,7% mensual, un comportamiento habitual en septiembre por el cambio de temporada”.

En este contexto, señalaron que la variación de precios en doce meses “se redujo de 32,5% en agosto a 30,4% en septiembre, la menor desde junio de 2018”.