El riesgo país supera este martes los 1100 puntos básicos y se ubica en 1142 unidades. Los bonos en dólares comenzaron en baja, luego revirtieron la tendencia con subas, pero finalmente volvieron a caer. El dólar oficial, por su parte, sube y se mantiene por encima de los $1400. Pasadas las 14, las acciones argentinas en Wall Street mostraban mayormente caídas, con Mercado Libre a la cabeza (-6,6%), seguido por Banco Macro (-6,1%), Banco Superville (-5,5%), BBVA (-5,3%) y Grupo Galicia (-5,2%).

En el ámbito local, el S&P Merval de la Bolsa porteña retrocedió 1,5% en pesos y 3,3% en dólares. En el cierre de septiembre, el dólar oficial aumentó $20 y cotiza a $1400 para la venta en el Banco Nación, mientras que en el segmento mayorista se ubica en $1360. En el mercado paralelo, el dólar blue se vendía a $1430.

Con las últimas restricciones del Banco Central, el dólar MEP subía 1,3% hasta $1473,93 y el contado con liquidación (CCL) avanzaba 1,2% hasta $1516,11. El BCRA dispuso que quienes compren dólar oficial no podrán vender esos billetes en el MEP o el CCL durante 90 días.

La medida busca frenar el arbitraje conocido como “rulo”, mediante el cual se compraban dólares en bancos para luego revenderlos en el mercado financiero y obtener una ganancia con la diferencia de cotizaciones.