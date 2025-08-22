Con 62 votos afirmativos y apenas ocho en contra, el Senado convirtió en ley la emergencia en pediatría, un proyecto que reunió amplio consenso opositor y volvió a significar un duro traspié para el oficialismo de Javier Milei.

La norma fue respaldada por Unión por la @ Patria, la UCR, el PRO y bloques provinciales, mientras que el rechazo quedó limitado a La Libertad Avanza y los senadores Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero (PRO).

La nueva ley garantiza el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud pediátrica. Obliga al Estado a asegurar el funcionamiento de los hospitales públicos de atención infantil. Ordena la recomposición inmediata de salarios del personal de salud asistencial y no asistencial, incluyendo residentes nacionales. Esa recomposición no podrá ser menor al nivel real de noviembre de 2023. Exime del pago de Ganancias a profesionales cuando trabajen en guardias, horas extras o actividades críticas. Autoriza al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias del Ministerio de Salud y usar reservas destinadas a emergencias sanitarias.