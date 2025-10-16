A seis ruedas de las elecciones de medio término en Argentina, la fuerte demanda y presión alcista sobre el dólar persisten, pese a la intervención vendedora del Tesoro de EE. UU. Fuentes del mercado indicaron a Infobae que las ventas de dólares en el segmento contado por cuenta del Tesoro alcanzaron los USD 120 millones este jueves, tras los USD 100 millones del miércoles según estimaciones privadas.

Al cierre de la jornada, Citi informó a sus clientes: “Actualización de FX: Acabamos de ejecutar operaciones al contado de USD/ARS en nombre del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el mercado local”. Las operaciones de ayer se realizaron a través del banco Santander por cuenta del Tesoro estadounidense. Sin embargo, el dólar mayorista volvió a subir, ganando 22 pesos (1,6%) y cerrando a $1.402 para la venta, el nivel más alto desde el 9 de octubre, fecha en que inició la intervención directa de la administración de Donald Trump en la plaza local. En el segmento contado se operaron USD 676,9 millones, un volumen alto considerando la baja estacionalidad de liquidaciones del agro, reflejando la fuerte demanda privada por cobertura.

Donald Trump anunció distintos apoyos a Argentina, incluyendo un swap por USD 20.000 millones con el Banco Central y otro monto similar aportado por fondos de inversión para eventual compra de bonos, además de la compra directa de pesos en el mercado mayorista para generar liquidez en dólares.

Un analista de Bull Market Brokers señaló a Reuters que “el Gobierno de Milei necesita lograr una buena elección legislativa para tener poder político y concretar reformas estructurales en lo laboral, impositivo y en inversiones”. Añadió que el respaldo en el Congreso es clave para ejecutar esas reformas durante los últimos dos años de gestión.

Los economistas prevén que el BCRA probablemente flexibilice el tipo de cambio tras las elecciones, ya que la actual banda es difícil de sostener, aunque el apoyo estadounidense contribuye a ganar tiempo. El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que espera avanzar con el swap con EE. UU. “muy pronto”, antes del 26 de octubre.

Max Capital señaló que “una parte importante de las compras en el mercado cambiario no es puramente especulativa, sino por importaciones adelantadas y dolarización de ahorros individuales, lo que hace que la señal del Tesoro estadounidense sea fuerte, aunque insuficiente; se requiere liquidez para aliviar la presión sobre la moneda”.

El Tesoro argentino captó 1,76 billones de pesos (USD 1.272 millones) en una licitación cubriendo el 45,68% del vencimiento de deuda doméstica, generando liquidez que se dirigirá a instrumentos dolarizados. Capital Economics comentó que la promesa de apoyo de EE. UU. plantea si otros mercados emergentes podrían recibir asistencia similar, citando a Pakistán, Jordania y algunos países de Centroamérica como posibles candidatos para contrarrestar la influencia de China.