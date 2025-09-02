El oro alcanzó un nuevo récord este martes 2 de septiembre, superando los US$3500 por onza y llegando a cotizar US$3578,40, por encima de su anterior marca de US$3500,10 registrada en abril. En lo que va de 2025, el metal subió más de 30%, consolidándose como uno de los refugios preferidos por los inversores en contextos de alta volatilidad de los mercados. El repunte se vincula con el aumento de las expectativas sobre un posible recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED), que se reunirá el 17 de septiembre.

En paralelo, el precio de la plata subió 1,8%, alcanzando US$41,46 por onza, superando los 40 dólares por primera vez desde 2011.

En Argentina, los inversores tienen varias alternativas para adquirir oro:

Compra de oro físico: lingotes y monedas a través de bancos, casas de cambio especializadas y joyerías, permitiendo mantener el metal de manera personal.

CEDEAR ETF del oro: el más directo es el cedear del ETF GLD, respaldado por lingotes de oro almacenados en bóvedas.

CEDEARs de mineras de oro: invertir en compañías como Barrick Gold (GOLD) y Harmony Gold Mining Company (HMY), que operan en Nueva York y localmente a través de CEDEARs.

Paxos Gold (PAXG): token digital que representa una onza de oro real, destinado a inversores en criptomonedas.

Por otro lado, el dólar oficial alcanzó un nuevo máximo desde la salida del cepo el 1° de septiembre, operando a $1390 y cerrando en $1385 en el Banco Nación. Analistas señalan que la suba del dólar refleja varios factores, entre ellos la política: el escándalo de presuntas coimas, la discusión en el Congreso sobre leyes que afectan el superávit fiscal, los comicios en la provincia de Buenos Aires y los mensajes del Gobierno respecto a la posible victoria del kirchnerismo son interpretados como señales de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.