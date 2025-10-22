“El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró esta mañana en su cuenta de X que no habrá modificaciones en el esquema cambiario actual. Respondió así a un posteo de un periodista que pronosticaba cambios después de las elecciones legislativas del domingo. Con esto, el funcionario volvió a reafirmar lo que viene sosteniendo desde hace semanas, junto a otros miembros de su equipo, frente a los rumores sobre posibles ajustes en el sistema de bandas cambiarias, en medio de la presión sobre el dólar pese al acuerdo de swap con Estados Unidos y las intervenciones del Tesoro norteamericano.

El periodista había señalado que se vendieron USD 45,5 millones para mantener el tipo de cambio dentro de la banda y anticipó que el esquema debería modificarse tras los comicios. Caputo respondió de forma directa y su mensaje fue luego compartido por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

El martes, el dólar mayorista cerró apenas por debajo de los $1.500, mientras el minorista alcanzó los $1.515 y los financieros subieron con fuerza: el MEP llegó a $1.586 y el contado con liquidación a $1.610. Desde el Gobierno atribuyen esta volatilidad a la incertidumbre electoral y confían en que, superada esa etapa, el tipo de cambio tenderá a bajar. Según su visión, una mejora en la confianza y el aumento en la demanda de dinero tras los comicios podrían fortalecer al peso, aunque todo dependerá del resultado electoral y de la reacción del mercado.

Sin embargo, la persistente demanda de dólares desde principios de septiembre muestra lo contrario: los depósitos en moneda extranjera alcanzaron un récord de USD 35.000 millones, mientras que los depósitos en pesos se reducen al destinarse a la compra de divisas.”