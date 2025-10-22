En medio de la incertidumbre previa a las elecciones, Luis Caputo reafirmó que el esquema cambiario se mantendrá sin cambios
El titular de Economía precisó que se mantendrá el actual sistema de bandas sin modificaciones
“El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró esta mañana en su cuenta de X que no habrá modificaciones en el esquema cambiario actual. Respondió así a un posteo de un periodista que pronosticaba cambios después de las elecciones legislativas del domingo. Con esto, el funcionario volvió a reafirmar lo que viene sosteniendo desde hace semanas, junto a otros miembros de su equipo, frente a los rumores sobre posibles ajustes en el sistema de bandas cambiarias, en medio de la presión sobre el dólar pese al acuerdo de swap con Estados Unidos y las intervenciones del Tesoro norteamericano.
El periodista había señalado que se vendieron USD 45,5 millones para mantener el tipo de cambio dentro de la banda y anticipó que el esquema debería modificarse tras los comicios. Caputo respondió de forma directa y su mensaje fue luego compartido por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
El martes, el dólar mayorista cerró apenas por debajo de los $1.500, mientras el minorista alcanzó los $1.515 y los financieros subieron con fuerza: el MEP llegó a $1.586 y el contado con liquidación a $1.610. Desde el Gobierno atribuyen esta volatilidad a la incertidumbre electoral y confían en que, superada esa etapa, el tipo de cambio tenderá a bajar. Según su visión, una mejora en la confianza y el aumento en la demanda de dinero tras los comicios podrían fortalecer al peso, aunque todo dependerá del resultado electoral y de la reacción del mercado.
Sin embargo, la persistente demanda de dólares desde principios de septiembre muestra lo contrario: los depósitos en moneda extranjera alcanzaron un récord de USD 35.000 millones, mientras que los depósitos en pesos se reducen al destinarse a la compra de divisas.”