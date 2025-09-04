En el marco de la venta de su operación en Argentina, Carrefour anunció la compra de 16 sucursales de la cadena Super A, con fuerte presencia en Mendoza, para reforzar su liderazgo federal, informó el grupo francés. Las tiendas adoptarán el modelo Carrefour Express en septiembre y los 60 empleados locales se integrarán a la plantilla de la multinacional, que ya cuenta con más de 17.000 trabajadores en el país.

David Collas, director ejecutivo de Carrefour Argentina, destacó que la empresa es la única cadena con más de 700 sucursales propias en el país y que la compra duplica las aperturas previstas para 2025. Con la inauguración de un nuevo Express en Córdoba, ya suman más de 500 sucursales de este formato, incluyendo las primeras en Salta, dentro del plan de expansión 2025-2027 que prevé abrir 100 tiendas y generar 2.500 empleos, con una inversión estimada de 300 millones de dólares.

El proceso de venta o búsqueda de un socio local está en etapas iniciales y podría prolongarse varios meses; no garantiza la venta definitiva ni afecta la continuidad del negocio ni el empleo. Los pasos incluyen la elaboración de una lista de candidatos y la presentación de información financiera a los interesados, antes de recibir ofertas formales.

Entre los posibles interesados se mencionan los grupos Coto, Día, Changomás, Grupo One, Inverlat, Newsan y La Anónima.

Carrefour llegó a Argentina en 1982 y se consolidó como líder del mercado durante los años 90. Con ventas anuales cercanas a US$6.000 millones y más de 17.000 empleados, sigue siendo la cadena con mayor presencia a nivel nacional.