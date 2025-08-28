El Gobierno Nacional público este jueves el Decreto 614/2025 mediante el cual se ratifica el pago de un Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000 para jubilados, pensionados y beneficiarios de la ANSES.El monto sigue siendo el mismo desde comienzos del 2024.

El bono será de $70.000 para quienes cobren hasta la jubilación mínima ($320.277,17).

Los haberes entre $320.277,18 y $390.277,16 recibirán un bono parcial hasta llegar a $390.277,17.

Quienes perciban más de ese monto no tendrán refuerzo.

Incluye jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, PUAM y pensiones por invalidez, vejez o madres de siete hijos o más.

El pago será automático junto con el haber mensual, sin trámites adicionales.

Jubilaciones actualizadas en septiembre 2025

Mínima: $320.277,17

Máxima: $2.155.162,17

PUAM: $256.221,74

PNC por invalidez o vejez: $224.221,74