El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó este miércoles que su país busca establecer un nuevo fondo privado de 20.000 millones de dólares para Argentina. La propuesta apunta a fortalecer el mercado de deuda argentino mediante la participación de bancos privados y fondos soberanos. “Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”, expresó Bessent ante periodistas en Washington. Según declaraciones recogidas por AFP, el respaldo total de Estados Unidos a Argentina alcanzaría los 40.000 millones de dólares si se concreta el mecanismo privado. Desde hace semanas, funcionarios del Tesoro mantienen conversaciones con el sector financiero internacional. Bessent precisó que “es una solución del sector privado para los próximos pagos de deuda de Argentina” y añadió que “muchos bancos están interesados, al igual que varios fondos soberanos”. El anuncio se conoció mientras avanza el acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares entre el Tesoro estadounidense y el Banco Central argentino, firmado la semana pasada, según Reuters. “En realidad venimos trabajando en esto desde hace semanas”, comentó Bessent en el Departamento del Tesoro. “Se trata de una solución del sector privado para los próximos pagos de deuda de Argentina”, reiteró. “Muchos bancos están interesados y también varios fondos soberanos manifestaron interés”, insistió el funcionario. Durante sus declaraciones, Bessent también reveló que el Tesoro de Estados Unidos intervino este miércoles en el mercado cambiario argentino comprando pesos por segunda vez, tras hacerlo la semana anterior, con el objetivo de estabilizar el mercado.

La reciente devaluación del peso argentino se agravó el mes pasado luego de la derrota electoral de la coalición del presidente Javier Milei, lo que incrementó la incertidumbre sobre su plan económico, de acuerdo con Reuters. En el foro de Washington, Bessent destacó los esfuerzos para sumar apoyo privado.

El funcionario además relativizó por ahora otra posible medida de asistencia: la compra de bonos soberanos argentinos para sostener sus precios y reducir el riesgo país, facilitando así la emisión de deuda para cubrir los vencimientos de 2026. Al ser consultado sobre una eventual intervención en el mercado de deuda soberana, Bessent respondió “podríamos”, sin brindar más detalles.

Tras los anuncios, los bonos internacionales argentinos mostraron una suba: los títulos con vencimiento en 2035 avanzaron casi 2 centavos, superando los 59 centavos por dólar, según datos de Bloomberg.

El dólar, por su parte, retrocedió a $1.360 tras revertir aumentos iniciales, reflejando el impacto de las comunicaciones sobre la asistencia y las intervenciones del Tesoro estadounidense.

El tono contrastó con el del martes, cuando la reunión entre el presidente argentino Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump generó caídas en los activos locales debido a las condiciones impuestas por el mandatario norteamericano.

Trump había condicionado la ayuda a una victoria del Gobierno en las elecciones: “No ayudaríamos si ganan ideas que se acercan al comunismo, porque ya está probado que no consiguen buenos resultados”, declaró, aunque confundió esta elección legislativa con una presidencial.