El presidente Javier Milei afirmó este lunes que el swap con Estados Unidos “solo se ejecutará cuando se necesite”.

El mandatario realizó esta aclaración en declaraciones televisivas, poco después de oficializarse el acuerdo entre ambos países.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó que se concretó la operación de intercambio de monedas por US$ 20.000 millones con el Tesoro de los Estados Unidos. “La estructuración de un swap es un intercambio de monedas. Es decir, nosotros tenemos un crédito por US$ 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a US$ 20.000 millones de dólares. Solamente se ejecuta cuando usted lo necesita”, explicó Milei.

El jefe de Estado agregó que “en caso de que no podamos salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto haremos los pagos del 2026 utilizando la línea de swap, y ese sería tomar deuda para pagar deuda”.

Sobre su objetivo, sostuvo: “Es para darle seguridad a aquellos que invirtieron en Argentina, para que baje el riesgo país, para que baje la tasa de interés y para que los argentinos puedan tener acceso al crédito”.

Por último, detalló que los beneficios alcanzarán “no solo a las empresas, para financiar su capital de trabajo e inversiones, sino también, por ejemplo, para que los argentinos puedan comprarse una casa”.