El presidente Javier Milei tenía previsto volar en la noche del domingo a los Estados Unidos para dar un discurso ante la ONU y concretar una reunión el martes con su par norteamericano,Donald Trump, pero el libertario reprogramó el viaje y partirá este lunes. El nuevo horario aún no está definido. A partir de esta decisión, el gobierno argentino tuvo que reagendar el encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Mientras se concreta su partida al país del Norte, Milei se ocupará desde muy temprano de los asuntos de la campaña electoral con la mesa política y luego de los temas de su gestión con una reunión de todo el Gabinete nacional en Casa Rosada. Si bien no se confirmó el horario del vuelo a EEUU, se espera que sea entre las 19 y las 23