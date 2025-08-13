La inflación de julio fue del 1,9% y acumuló un 36,6% interanual, según informó este miércoles el Indec. En los primeros siete meses del año, el alza de precios fue del 17,3%. El IPC de julio mostró una aceleración frente al 1,6% del mes previo. El impacto de las tensiones cambiarias fue moderado, ya que gran parte de la suba del dólar —un 14%— ocurrió en los últimos días del mes, por lo que se espera que se refleje más en agosto.

En cuanto a rubros, Recreación y cultura lideró con un 4,8%, seguida por Transporte y Restaurantes y hoteles, ambos con 2,8%, impulsados por aumentos en transporte público y la temporada de invierno. Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,9%, mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó 0,6% y Prendas de vestir y calzado bajó 0,9%. Los precios estacionales crecieron 4,1%, los regulados 2,3% y la inflación núcleo 1,5%, el nivel más bajo desde enero de 2018. Los bienes aumentaron 1,4% y los servicios 3,1%, con alzas en Comunicación (2,3%) y Bienes y servicios varios (2,1%).

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en X que es el tercer mes consecutivo con inflación mensual por debajo del 2%, algo que no sucedía desde noviembre de 2017, y que la variación interanual lleva quince meses de desaceleración. También subrayó que “Prendas de Vestir y Calzado” tuvo una baja mensual de 0,9% y un alza interanual del 27,3%, 9,3 puntos por debajo del promedio.

Según el REM del Banco Central, se proyectaba un 1,8% para julio, cifra similar a las mediciones de Analytica, Equilibra, C&T, LCG y otras consultoras. BBVA Research preveía 2,1% y Orlando Ferreres 1,8%. Analytica registró diferencias regionales: Jujuy encabezó las subas con 3,9%, seguida de Catamarca y Corrientes con 2,5%; en cambio, Misiones subió 1% y Santa Cruz 0,7%.

Para agosto, las mediciones semanales muestran resultados variados: Analytica reportó 0,1% en alimentos y bebidas, Econviews 0,2%, EcoGo 0,6%, Equilibra 1% y LCG 2%.