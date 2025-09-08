La inflación de agosto en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,6%, lo que representa una desaceleración de 0,9 puntos respecto a julio, cuando había sido de 2,5%. Así, el IPC porteño acumula un aumento del 20% en los primeros ocho meses de 2025 y registra un alza interanual de 37,4%. El incremento de agosto estuvo impulsado principalmente por vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; transporte; salud; alimentos y bebidas no alcohólicas; y restaurantes y hoteles.

En conjunto, estos sectores sumaron 1,20 puntos porcentuales al alza del nivel general, según informó el Instituto de Estadísticas y Censos de CABA. Los detalles por rubro fueron los siguientes:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 1,9%, aportando 0,38 puntos porcentuales, impulsado por aumentos en alquileres, servicios de reparación y gastos comunes.

Transporte creció 3%, con un aporte de 0,31 p.p., principalmente por el aumento en combustibles y lubricantes para vehículos de uso doméstico.

Salud aumentó 2,1% por ajustes en las cuotas de medicina prepaga.

Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 1%, aportando 0,18 p.p., impulsados por pan, cereales y frutas.

Restaurantes y hoteles registraron un alza de 1,2% (0,14 p.p.), por el aumento en precios de comidas en restaurantes, aunque las bajas en alojamiento turístico atenuaron el impacto.

El resto de las divisiones tuvo contribuciones positivas menores, excepto Prendas de vestir y calzado, que cayó 0,4%.

El INDEC dará a conocer el IPC nacional de agosto este miércoles 10 de septiembre a las 16. Los analistas privados estiman que la inflación rondará el 2%, mientras que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central indicó un aumento de 2,1%. En julio, el IPC nacional había subido 2,5%, acumulando 40,9% en 12 meses