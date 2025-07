La jueza de Nueva York, Loretta Preska, en un severo escrito, denegó la solicitud del Gobierno para suspender la entrega de acciones a los fondos buitre como parte del pago de la sentencia por US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera YPF, mientras se resuelve la apelación. La magistrada advirtió que la Argentina “sigue demorando y eludiendo sus obligaciones”. Días atrás, la jueza había notificado por escrito a la Argentina y a los beneficiarios del fallo, los fondos Burford y Eton Park, que este lunes resolvería sobre el pedido del Gobierno. Además, Preska concedió a las partes “tres días adicionales” para acudir a la Corte de Apelaciones, lo cual la Argentina hizo el jueves. En su resolución, consignó Sebastian Maril, de Latam Advisors, la jueza advirtió: “La República ha abusado de las concesiones del Tribunal y, por lo tanto, no se le otorgarán concesiones adicionales. La República continúa demorando y eludiendo sus obligaciones derivadas del fallo que sigue vigente, el cual permanece sin suspensión únicamente por responsabilidad de la propia República”.

La magistrada recordó que en enero de 2024 “el Tribunal concedió la suspensión sin requerir una fianza de apelación (supersedeas bond), con la condición de que la República solicitara una revisión acelerada en la Corte de Apelaciones y ofreciera una ‘garantía mínima’, lo que implicaba comprometer activos mínimos a favor de los demandantes” e indicó que “la Argentina no aceptó”.

Juicio por YPF: el Gobierno advierte que tiene tres días para recurrir a la Cámara de Apelaciones e intentar frenar el fallo de Preska El Gobierno advierte que tiene tres días para recurrir a la Cámara de Apelaciones e intentar frenar el fallo de Preska por el juicio de YPF, de rechazo al pedido de la Argentina de suspender la entrega de las acciones de YPF, pudo saber TN de fuentes oficiales.

Desde el Ejecutivo señalaron que la magistrada denegó el pedido de suspensión de la entrega de las acciones de YPF que había presentado la Argentina en los casos Petersen/Eton y Bainbridge y que, en consecuencia, la Argentina se presentará “ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito a fin de que decida tanto el pedido de suspensión como la apelación de la orden de entrega de las acciones”.

Aclaran que la Argentina “no se encuentra incumpliendo la orden, ya que la propia Preska otorgó tres días más para solicitar la suspensión ante la Cámara de Apelaciones”.

El contexto del juicio por la expropiación de YPF El 15 de septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012, una suma que ahora asciende a US$17.750 millones, con intereses incluidos. Ese fallo favoreció a Burford y Eton Park, que adquirieron los derechos para litigar que pertenecían al grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que poseía el 25% de YPF al momento de la expropiación. La demanda alegaba que el gobierno de Cristina Kirchner incumplió el estatuto de YPF al nacionalizar la participación de Repsol en la compañía. Finalmente, le pagó a Repsol con bonos, pero no ofreció una operación similar al resto de los accionistas. Desde la sentencia de finales de 2023, la Argentina apeló el fallo. Debido a la demora en pagar o en alcanzar algún acuerdo, los demandantes intensificaron sus presiones. Entre estas, solicitaron la entrega de las acciones de YPF en manos del Estado, con fallo favorable de Preska y apelación en curso por parte de la Argentina, lo cual abrió la puerta a que otros acreedores del país reclamen también el pago con acciones de la petrolera. El presidente Javier Milei afirmó: “El fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir”.