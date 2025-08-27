Comisión Europea, que se encarga de los asuntos comerciales de la UE, también concederá tasas arancelarias preferenciales a determinados productos pesqueros y agrícolas, según personas familiarizadas con el asunto.

La UE ha admitido que el acuerdo comercial alcanzado con Trump favorece a Estados Unidos, pero que es necesario para dar estabilidad y certidumbre a las empresas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, lo describió anteriormente como “un acuerdo sólido, aunque no perfecto”.

La medida se produce incluso cuando Trump ha amenazado con imponer aranceles y otras sanciones a los países que gravan los servicios en línea, sin especificar a qué naciones se refería ni si la UE estaría incluida. Trump lleva mucho tiempo criticando la regulación tecnológica y antimonopolio de la UE sobre los gigantes tecnológicos estadounidenses, como Google, de Alphabet Inc., y Apple Inc



La DSA es una ley pionera en la UE, aprobada hace tres años para que los discursos de odio, los contenidos perjudiciales para los menores, las noticias falsas y el uso de las redes sociales como armas pudieran ser controlados