Durante la rueda previa a la apertura de Wall Street, los American Depositary Receipts (ADR) argentinos registraron fuertes subas. El ajuste comenzó tras el cierre de las urnas y se extendió durante la noche, alcanzando su punto más alto en la mañana del premarket. Las variaciones se calcularon con respecto al cierre del viernes anterior, lo que permitió observar con claridad el impacto financiero del triunfo oficialista en las elecciones legislativas.

En simultáneo, los principales bonos soberanos argentinos también mostraron un notable repunte: los Global 2030, 2035, 2038 y 2041 subieron 15,64%, 23,89%, 22,62% y 22,99%, respectivamente. Estas alzas reflejaron la reacción de los inversores ante el nuevo panorama político, aunque en un contexto de bajo volumen y precios iniciales.

Entre los ADR, el sector bancario lideró las ganancias. Banco Galicia (GGAL) avanzó 40,45% hasta los USD 49,76; Banco Macro (BMA) trepó 39,18% hasta los USD 80; BBVA (BBAR) subió 40,75% hasta los USD 14,23; y Supervielle (SUPV) aumentó 31,35% hasta los USD 8,84.

El sector energético acompañó la tendencia: YPF subió 30,87% hasta USD 35,27; Pampa Energía (PAM) 30,52% hasta USD 81,73; Central Puerto (CEPU) 24,66% hasta USD 11,78; y Edenor (EDN) 29% hasta USD 25.

En la construcción e industria, Loma Negra (LOMA) avanzó 26,75% hasta USD 9,95; Cresud (CRESY) 19,53% hasta USD 11,20; e IRSA (IRS) 28,07% hasta USD 15,10. También se destacaron Corporación América (CAAP), con una suba de 13,94% hasta USD 21,01, y Vista (VIST), con un incremento del 24,94% hasta USD 50,01.

Con movimientos más moderados, Mercado Libre (MELI) subió 6,43% hasta USD 2.300, Globant (GLOB) 2,86% hasta USD 61,71, Tenaris (TS) 1,38% hasta USD 36,29 y Ternium (TX) 1,80% hasta USD 36,80.

En el caso de Telecom Argentina (TEO), el ADR mostró un alza del 25,76% hasta USD 9,96, mientras que Agrometal (AGRO) creció 7,04% hasta USD 8,36 y Bioceres (BIOX) 8,70% hasta USD 2,00.

En conjunto, los papeles vinculados a energía, finanzas y servicios concentraron subas superiores al 20%, evidenciando una fuerte reacción del mercado ante el resultado electoral.