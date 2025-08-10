Las ventas de los comercios minoristas descendieron en julio, sumando cuatro meses seguidos de caída

Las ventas minoristas pymes cayeron un 2% en julio frente al mismo mes de 2024, según el Índice de Ventas Minoristas (IVM) de la CAME. En comparación con junio, la baja fue más marcada, del 5,7%, encadenando cuatro meses de retroceso. No obstante, el acumulado de enero a julio mostró un alza del 7,6%, tendencia positiva que se mantiene desde inicios de año. Sobre la situación económica, el 57,9% de los comercios indicó que sigue igual que en 2024, mientras que el 30% la percibió peor, 2,5 puntos más que en junio. De cara al próximo año, el 49,2% espera mejoras, aunque el porcentaje de quienes prevén un escenario más desfavorable subió al 10,1%.

La CAME señaló que el endeudamiento de los hogares, el acceso restringido al crédito y el aumento de los costos operativos limitaron el consumo. Pese a promociones, cuotas sin interés, descuentos y, en algunos casos, envíos gratuitos, las compras se enfocaron en productos básicos y de bajo valor, con planificación del gasto. En julio, el cobro del aguinaldo y el turismo invernal generaron un repunte puntual sin alterar la tendencia general.

Por rubros, solo tres de los siete relevados registraron subas interanuales: “Perfumería” (1,8%), “Farmacia” (0,9%) y “Alimentos y bebidas” (0,4%). Los demás sufrieron caídas, encabezadas por “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” (-6,7%), “Textil e indumentaria” (-5,1%), “Calzado y marroquinería” (-2,5%) y “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (-1,9%).

En Alimentos y bebidas, la pérdida de poder adquisitivo siguió limitando la demanda. Las vacaciones de invierno ayudaron, aunque redujeron la circulación en zonas comerciales. El frío impulsó productos de estación, pero la búsqueda de precios bajos y márgenes ajustados restringió las ventas. En Bazar, decoración y muebles, hubo algo más de movimiento en artículos pequeños gracias a promociones y aguinaldo, con mayor dinamismo en zonas turísticas, pero la cautela persistió en bienes de alto valor. En Calzado y marroquinería, las liquidaciones y cuotas estimularon compras, aunque la baja capacidad de compra y la competencia de importados atenuaron el efecto.

Farmacia mantuvo su demanda por enfermedades respiratorias invernales, centrada en medicamentos esenciales y genéricos. Perfumería tuvo un leve repunte por fechas especiales como el Día del Padre, pero la prioridad en alimentos redujo el gasto en artículos no esenciales. En Ferretería, la escasa obra privada y la prudencia en reponer stock limitaron la actividad, concentrada en reparaciones puntuales. Textil e indumentaria continuó por debajo de 2024, afectada por la caída del poder adquisitivo y la competencia de plataformas online internacionales, lo que llevó a adelantar liquidaciones o a tomar créditos para sostener operaciones.