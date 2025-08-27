El Gobierno profundiza la absorción de pesos, mediante decisión de un aumento adicional de 3,5 puntos porcentuales en los encajes bancarios y esto provoco un nuevo aumento de la tasa de interés . Los bancos no solo volvieron a subir los rendimientos de los plazos fijos al público, superando en algunos casos niveles del 50%, sino que además hubo importantes disputas para captar fondos de las empresas.

Fue así que la tsasa TAMAR, que es la que refleja lo que pagan los bancos por plazos fijos de más de $1.000 millones, superó ayer el 60% anual, rompiendo lo que el mercado veía hasta ahora como un techo. Hubo incluso puja entre entidades para captar a los grandes depositantes, que por otra parte están saliendo de sus posiciones en bonos en pesos para aprovechar otras oportunidades: caución bursátil a un día o como en este caso plazo fijo a 30 o 60 días.

Por eso, el BCRA se apuró en aumentar los encajes con dos objetivos: retirar más pesos del mercado y obligar a los bancos a participar en la licitación de títulos que realizará hoy el Tesoro. Sucede que lo que los nuevos bonos que las entidades suscriban podrán utilizarse para integrar los encajes obligatorios que exige el Centra.