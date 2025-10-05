El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó el sábado a Washington para mantener este domingo una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. El encuentro busca definir los detalles de la asistencia financiera ofrecida por Donald Trump al presidente argentino, Javier Milei.

La reunión marca el inicio formal de las negociaciones para establecer cómo se implementará el paquete de ayuda, que incluiría un swap, un crédito stand-by y una eventual intervención sobre bonos argentinos en los mercados. Se prevé que haya un anuncio oficial antes de la apertura de los mercados financieros del lunes 6 de octubre. En la sede del Departamento del Tesoro también participan el subsecretario Michael Kaplan, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Detalles del acuerdo entre Estados Unidos y Argentina

El Fondo de Estabilización Cambiaria (Exchange Stabilization Fund), administrado por el Tesoro estadounidense, es la herramienta que Bessent puso sobre la mesa para respaldar la operación. A través de este mecanismo, Washington podría financiar un swap por 20.000 millones de dólares, otorgar un crédito stand-by, adquirir bonos soberanos y participar tanto en el mercado primario como en el secundario de títulos públicos argentinos. En línea con la estrategia de apoyo del gobierno republicano a Milei, el funcionario estadounidense adelantó parte del plan el pasado 23 de septiembre en su cuenta oficial de X. En ese mensaje, afirmó que “el Tesoro de Estados Unidos está listo para comprar bonos argentinos en dólares, otorgar un importante crédito stand-by y establecer una línea de swap de USD 20.000 millones con el Banco Central”. También señaló que Washington busca “coordinar con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva en los mercados” y mencionó su intención de revisar los beneficios fiscales para exportadores de materias primas que liquiden divisas en el exterior.

De concretarse, el paquete incluiría cuatro componentes principales: la compra de bonos argentinos en dólares, un crédito stand-by, la adquisición de deuda pública primaria o secundaria y el swap de divisas por 20.000 millones.

El rol del FMI

El Fondo de Estabilización Cambiaria cuenta con recursos limitados —en torno a los 24.000 millones de dólares—, lo que genera incertidumbre sobre la capacidad del Tesoro estadounidense para financiar simultáneamente todas las medidas previstas.

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aparece como un actor clave. El organismo mantiene un diálogo constante con el Tesoro de Estados Unidos y con el equipo económico argentino, y habría solicitado al Gobierno fortalecer el respaldo político interno para asegurar la viabilidad de las reformas estructurales y la acumulación de reservas.

La reunión entre Caputo y Bessent se desarrolla en un escenario de alta tensión financiera y tras una semana en la que el peso argentino enfrentó fuerte presión cambiaria, obligando al Tesoro a intervenir para contener un aumento del 7% en el dólar oficial.