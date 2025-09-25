Tras tres jornadas de subas, las acciones y bonos argentinos operan en baja, con el mercado intentando encontrar un punto de equilibrio después del fuerte repunte impulsado por el anuncio del paquete de asistencia financiera del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent. El índice S&P Merval de la Bolsa porteña retrocede 3% a las 11:20 horas, hasta los 1.780.000 puntos. Entre los ADR y acciones argentinas que cotizan en dólares en Wall Street predominan las caídas de hasta 5,1%, lideradas por Banco Francés. Los bonos en dólares, tanto Bonares como Globales, restan en promedio un 0,4% tras haber subido 27% entre lunes y miércoles. El riesgo país de JP Morgan sube 30 unidades y se ubica en 928 puntos básicos, luego de haber tocado un mínimo de 839 puntos el miércoles y un máximo de 1.516 el viernes 19. Según Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, pese a que era previsible una pausa tras la fuerte recuperación, los activos locales mantienen un tono positivo gracias a los detalles sobre la ayuda financiera de EEUU, interpretada como un respaldo alentador en el actual contexto político y económico.