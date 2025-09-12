Este viernes la plaza financiera argentina mostraba en su mayoría precios en baja, en medio de ajustes selectivos tras el reciente desplome provocado por la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, lo que forzó al Gobierno a modificar sus políticas.

El dólar mayorista hilaba su quinta suba consecutiva, mientras que el índice S&P Merval de la Bolsa porteña retrocedía 2,2% a las 12:40 horas, ubicándose en 1.770.000 puntos. Medido en dólares, el Merval se mantenía cerca de los 1.200 puntos, casi un 50% menos que el récord de casi 1.400 del 9 de enero.

En Wall Street también caían los ADR y papeles de empresas argentinas en dólares, con bajas destacadas en Edenor (-5,7%) y Central Puerto (-5,2%). La aversión al riesgo impactaba además en la deuda soberana: los bonos hard dollar de Argentina se desplomaban 3% en promedio. Tras un duro ajuste monetario para absorber liquidez, contener la presión cambiaria y asistir al Tesoro, el Banco Central redujo esta semana diez puntos la tasa de pases a los bancos —vía operatoria de REPO— al 35%, y recortó rendimientos en la última licitación de bonos, aunque todavía rondaban una altísima tasa del 60% efectiva anual, más del doble de la inflación proyectada.

“Dijimos que el fuerte apretón monetario era transitorio y ahora vamos a una situación de mayor normalidad. Es cierto que las empresas se encontraron con situaciones complicadas por el fuerte aumento de las tasas y la escasez de pesos”, admitió en una entrevista el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

“Vamos a seguir siendo cautelosos en materia monetaria, más allá de los pasos que estamos dando”, agregó. En el mercado cambiario, las presiones sobre el dólar se atenuaron y en la plaza interbancaria la cotización se mantenía dentro de la banda de flotación en 1.440 pesos, lo que representaba un alza de 0,6% frente al jueves.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Tesoro no intervino esta semana en el mercado de cambios con ventas de divisas y ratificó que el ancla fiscal y las bandas cambiarias siguen vigentes.

“El Gobierno deberá atravesar un bimestre muy complicado en el mercado del dólar”, advirtió C-P Consultora.

“Sin el aporte del agro, con un mercado excesivamente dependiente de flujos financieros y un riesgo electoral en aumento, el desbalance proyectado es muy relevante. Se prevé venta de reservas”, añadió.

“El resultado electoral en la Provincia de Buenos Aires profundizó la incertidumbre política y aceleró las tensiones cambiarias, dejando al Gobierno frente a un dilema costoso: perder reservas, convalidar mayor inflación o reinstaurar restricciones cambiarias”, evaluó Inversiones Andinas en un informe.

“En todos los escenarios, el margen de maniobra es limitado y hasta las elecciones el principal sostén provendrá de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la sostenibilidad posterior sigue siendo incierta, lo que mantiene al mercado en estado de cautela”, concluyó.

Argentina celebrará a fines de octubre elecciones legislativas de medio término para renovar parte del Congreso, donde el presidente libertario Javier Milei mantiene minoría en ambas cámaras.

En la víspera, Milei vetó la ley de reparto de fondos de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), sumando este rechazo al de la ley de financiamiento universitario y a la de emergencia pediátrica, lo que intensifica el malestar en las provincias y en sectores de la sociedad.