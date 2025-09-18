El mercado muestra fuertes retrocesos en los bonos Globales argentinos en dólares con ley extranjera, luego de una jornada marcada por una derrota legislativa del Gobierno. A las 11:30, el riesgo país medido por el EMBI+ de JP Morgan sube 109 puntos y alcanza los 1.355, profundizando la caída de activos argentinos en las últimas semanas. El Global 29 baja 3%, a USD 68,32; el Global 30 desciende 3,1%, a USD 64,49; el Global 41 se hunde 4,4%, a USD 47,60; y el Global 38 pierde 3,3%, a USD 53,34.

Un operador comentó a Infobae que las bajas responden a “los dos vetos consecutivos sufridos por el oficialismo en el Congreso”. Añadió que “la reacción del mercado refleja la percepción de que el Gobierno perdió capacidad de imponer su agenda legislativa, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad política de su programa económico”. //