(Enviado especial a Nueva York, Estados Unidos) Javier Milei y Donald Trump mantendrán hoy un encuentro en la sede de la ONU para sellar un préstamo que el Tesoro de EE.UU. otorgará al Banco Central con el fin de cubrir la deuda de los próximos 15 meses y reforzar las reservas. Este respaldo financiero refleja la afinidad ideológica y personal de ambos presidentes y consolida la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos, en oposición al avance de China en América Latina.

Trump dará su discurso en la Asamblea de la ONU y luego se reunirá con Milei en el histórico edificio de acero y vidrio símbolo de la diplomacia multilateral. Milei asistirá al discurso acompañado por Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Luis Caputo -ministro de Economía- y el canciller Gerardo Werthein, quienes lo acompañarán al encuentro con el líder republicano. Por su parte, Trump recibirá a Milei junto a Marco Rubio -secretario de Estado- y Scott Bessent, secretario del Tesoro y figura central en el acuerdo bilateral que se anunciaría hoy en Nueva York. Bessent adelantó que el apoyo estadounidense será “grande y contundente”. Para Trump, Milei es su socio clave en la región frente a la influencia de China en sectores estratégicos como tecnología, finanzas, comunicaciones y recursos naturales.

El préstamo le permitiría al Gobierno tomar distancia de Pekín, que ejerce un fuerte soft power mediante el swap incluido en el balance del Banco Central. En reuniones con altos funcionarios de EE.UU., Milei recibió repetidas advertencias sobre el creciente peso del Partido Comunista chino en licitaciones nacionales y provinciales.

Xi Jinping impulsa una ofensiva comercial en América Latina, y Trump lo considera su principal adversario global, algo que Milei no pasó por alto. Con ese panorama, Trump nombró a Bessent como su interlocutor con el Gobierno argentino para prevenir un colapso financiero por falta de reservas para cubrir la deuda del último trimestre de 2025 y la primera mitad de 2026.

La estrategia de la Casa Blanca es clara: si Milei enfrenta una corrida cambiaria que afecte precios y salarios, la experiencia libertaria podría naufragar en manos del kirchnerismo. Por ello, desde hace un mes, los equipos de Caputo y Bessent intensificaron las negociaciones para trazar un plan que responda a la visión geopolítica de Trump.

Ese plan contempló los compromisos de Argentina en los próximos 15 meses:

Ante organismos multilaterales, capital e intereses por USD 2.295 millones de octubre a diciembre 2025, y USD 7.521 millones en 2026 (USD 3.413 millones con el FMI).

Bonos y letras por USD 10.718 millones, de los cuales USD 7.677 millones son de capital.

BOPREAL: vencimientos por USD 1.000 millones en noviembre de este año y USD 2.000 millones en el primer semestre de 2026.

En total, la deuda ronda los 28.000 millones de dólares, y el FMI ya no era una opción viable. Ante el rechazo del organismo a ampliar desembolsos, Trump instruyó a Bessent a recurrir al Fondo de Estabilización Cambiaria, usado en los 90 para evitar el colapso de México durante el “Efecto Tequila”. Ese fondo transferirá millones a la Argentina mediante un esquema de swap: los dólares se girarán al Banco Central y el Gobierno depositará pesos en la cuenta del Tesoro en Nueva York, esquivando así al Congreso, dominado por la oposición.

“Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina”, publicó Bessent en X.

“Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York”, respondió Milei.

Hoy por la tarde, tras la reunión entre Milei y Trump, se anunciarían oficialmente los detalles del acuerdo que permitirá cumplir con los vencimientos de la deuda y reforzar las reservas del Banco Central.

Fuente: Infobae