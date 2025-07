La número dos del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, anunció este lunes su salida del organismo. “Tras casi 7 años extraordinarios en el FMI, he decidido volver a mis raíces académicas”, anunció en su cuenta de X. Gopinath se sumará como profesora Gregory y Ania Coffey de Economía en la Universidad de Harvard. La subdirectora gerente ingresó al Fondo en enero de 2019 como economista jefe y fue promovida a su actual cargo en enero de 2022. La funcionaria mantuvo en los últimos meses un vínculo cercano al equipo técnico encargado de monitorear el programa argentino con el FMI. Incluso se reunió en Buenos Aires con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en febrero de 2024.

Qué dijo la titular del FMI, Kristalina Georgieva La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, confirmó la salida que se efectivizará a fines de agosto.

“Gita ha sido una colega excepcional: una líder intelectual excepcional, dedicada a la misión y a los miembros del Fondo, y una gestora excepcional, siempre mostrando una genuina preocupación por el prestigio profesional y el bienestar de nuestro personal”, afirmó. Además, recordó que “llegó al Fondo como una académica muy respetada en macroeconomía y finanzas internacionales. La admiración por Gita no hizo más que crecer durante su tiempo en el Fondo, donde su rigor analítico se complementó con asesoramiento práctico sobre políticas a los miembros durante un período especialmente difícil, que incluyó la pandemia, las guerras, la crisis del coste de la vida y grandes cambios en el sistema de comercio mundial”.

Georgieva mencionó además la contribución de su adjunta en el caso argentino. “Gita dirigió la labor analítica y de políticas del Fondo con claridad, buscando los más altos estándares de rigor analítico en un momento complejo de alta incertidumbre y un entorno económico mundial en rápida evolución. Supervisó la supervisión multilateral y la labor analítica del Fondo en materia de política fiscal y monetaria, deuda y comercio internacional. Gita realizó una importante contribución a la supervisión sistémica de los países y a los programas nacionales del Fondo, incluidos los de Argentina y Ucrania. Como miembro clave de mi equipo directivo, Gita representó al Fondo con integridad y fortaleza en numerosos foros internacionales, en particular el G-7 y el G-20″, señaló.

El anuncio oficial de Gita Gopinath Gopinath anunció su salida del FMI a través de un posteo en X.

“Tras casi 7 años extraordinarios en el FMI, he decidido volver a mis raíces académicas. El 1 de septiembre de 2025, me reincorporaré a @HarvardEcon como la primera Cátedra de Economía Gregory y Ania Coffey. Estoy profundamente agradecida por mi tiempo el FMI”, afirmó. Luego, recordó que se incorporó “primero como Economista Jefe y luego como Primera Subdirectora Gerente. He tenido el privilegio de trabajar estrechamente con el brillante y comprometido personal del FMI, sus colegas de la gerencia, el Directorio Ejecutivo y las autoridades nacionales. Estoy especialmente agradecida a Kristalina Georgieva y a su predecesora, Christine Lagarde”, prosiguió.

En su mensaje, agradeció al organismo “por la oportunidad única de servir a los miembros del FMI durante un período de desafíos sin precedentes. Ahora regreso a mis raíces académicas, donde espero seguir impulsando la investigación en finanzas internacionales y macroeconomía para abordar los desafíos globales y formar a la próxima generación de economistas”, concluyó.