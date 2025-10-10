OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT, anunció una alianza estratégica con Sur Energy —firma estadounidense de energía limpia fundada por empresarios argentinos— para desarrollar un mega centro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia, con una inversión estimada de hasta USD 25.000 millones. El proyecto, denominado Stargate Argentina, fue calificado como la mayor obra de infraestructura en la historia del país y busca posicionar a Argentina como el principal hub de IA de la región, generando y exportando potencia computacional.

Según fuentes oficiales, la decisión de OpenAI responde tanto a razones tecnológicas como geopolíticas, impulsadas por la buena relación entre Argentina y Estados Unidos. “Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”, expresó Sam Altman, CEO de la empresa.

Sur Energy será la encargada de financiar el proyecto, junto con un socio proveedor de servicios en la nube, mientras que OpenAI actuará como offtaker, es decir, comprará toda la capacidad computacional generada. La primera etapa demandará entre USD 7.000 y 10.000 millones y se enmarcará en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

La construcción comenzará el próximo año y se prevé que la primera fase esté lista 12 meses después. Se analizan cinco posibles ubicaciones en la Patagonia. Este miércoles, los representantes de OpenAI —encabezados por Chris Lehane, Chief Global Affairs Officer— se reunieron con el presidente Javier Milei y Emiliano Kargieman, cofundador de Sur Energy y fundador de Satellogic.

Kargieman destacó que el proyecto “combina el potencial energético del país con el desarrollo de infraestructura crítica para la inteligencia artificial, consolidando a Argentina como actor clave en el nuevo mapa digital y energético global”. Desde Casa Rosada subrayaron que el encuentro demuestra “el interés de OpenAI en ampliar la infraestructura tecnológica mundial en línea con los planes del Gobierno para hacer de Argentina un polo de innovación sustentable”.