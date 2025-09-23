El aumento es, en promedio, de un 3% y se suma al de la semana pasada. En total, el precio se disparó alrededor de un 8% en casi dos meses.

Durante la madrugada de este martes , las petroleras incrementaron el precio de los combustibles, un 3% en promedio, alcanzando un incremento del 8% en 2 meses .

El aumento sin aviso responde a una disposición del gobierno nacional, que en el mes junio de este año derogó la obligación que tenían las empresas de informar sobre los aumentos o disminuciones en los valores de los combustibles.