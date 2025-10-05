El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, anticipó que las compañías norteamericanas y occidentales están próximas a realizar inversiones de capital “sin precedentes” en la Argentina. La declaración, publicada en la red social X, llega en medio de las gestiones del equipo económico por obtener apoyo financiero y antes del encuentro entre el presidente Javier Milei y Donald Trump. “Las empresas estadounidenses y el mundo occidental están al borde de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la soberana República Argentina, lo que hará que Argentina vuelva a ser grande. Trabajaré día y noche para hacer de esto una realidad que beneficie tanto a la Argentina como a los Estados Unidos y a todos nuestros pueblos. ¡Dios bendiga a la Argentina y Dios bendiga a América!“, expresó el embajador en su cuenta de X. La publicación hizo alusión a una reunión que Lamelas mantuvo con el Consejo Empresarial Estados Unidos–Argentina (USABC, por sus siglas en inglés). “Nuestros miembros tuvieron la oportunidad de dialogar directamente con el embajador Lamelas, compartir información sobre sus operaciones en Argentina y abordar las principales prioridades en la relación bilateral entre Estados Unidos y Argentina. El embajador desempeñará un papel fundamental en el fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales entre ambos países desde la Embajada de los Estados Unidos en Argentina”, destacó la organización tras el encuentro. “Agradecemos al embajador Lamelas por compartir con nosotros sus prioridades y esperamos ver el impacto positivo de su liderazgo en la Argentina. Reafirmamos nuestro compromiso de mantener un diálogo constructivo con el embajador en pos de los objetivos comunes de apoyo a la comunidad empresarial”, agregó. En la misma sintonía, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había señalado, al anunciar la posibilidad de respaldar financieramente a la Argentina mediante un swap, la compra de bonos argentinos en dólares y un crédito stand-by, que estuvo “en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en diversos sectores de Argentina en caso de un resultado electoral favorable”.

La atracción del RIGI

El posible desembarco de capitales se da en un contexto propicio para las compañías multinacionales debido al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Entre sus principales beneficios se incluyen la reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, la exención de derechos de exportación, la posibilidad de acreditar el IVA en la etapa preoperativa y el acceso directo a arbitraje internacional ante eventuales conflictos jurídicos.

En relación con este último punto, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), que agrupa a las empresas de ese país con operaciones locales, presentó recientemente un escrito como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, en el marco del litigio por el 51% del control estatal de YPF que mantienen los fondos “Burford Capital” y “Eton Park”.

Según la entidad, el fallo de la jueza Loretta Preska constituye un golpe a la seguridad jurídica, con potenciales efectos negativos sobre el equilibrio macroeconómico y la atracción de nuevas inversiones. La medida genera inquietud en torno al comercio bilateral, ya que podría sentar un precedente inédito al reinterpretar la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y permitir la ejecución de activos estatales fuera del territorio estadounidense.