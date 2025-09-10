A partir del 1° de octubre, las billeteras digitales que operan en la provincia de Buenos Aires comenzarán a retener automáticamente un porcentaje de los montos acreditados en las cuentas de usuarios inscriptos en Ingresos Brutos (IIBB). La medida, implementada mediante el Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA), impactará en monotributistas, comerciantes y pymes que utilizan estas aplicaciones para cobrar. No obstante, la normativa contempla un listado de ingresos exceptuados para evitar que se descuente en operaciones sociales, laborales o financieras ya reguladas.

Adhesión al SIRCUPA Con esta resolución, Buenos Aires se suma a un esquema que ya aplican la mayoría de las provincias, quedando fuera únicamente CABA, Santa Fe y La Pampa. Funciona de forma parecida al SIRCREB, que aplica a cuentas bancarias, pero en este caso abarca las cuentas de pago (CVU) de las billeteras. Cada acreditación deberá consultarse en el padrón de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB), que asigna la alícuota según la actividad del contribuyente. Los porcentajes van del 0,01% al 5%, y lo retenido se transfiere luego como anticipo del impuesto. Fuentes oficiales aclararon que no se trata de un nuevo tributo, sino de un alineamiento con otras provincias, buscando equiparar billeteras y bancos en materia de retenciones.

Quiénes tributan y qué alícuotas aplican El régimen bonaerense diferencia entre contribuyentes del régimen general y los incluidos en regímenes especiales. Para los primeros, la tasa es del 1%, salvo las actividades del Anexo Único que tienen porcentajes propios. En los especiales, la escala varía: 0,10% en construcción, 0,50% en transporte, 0,80% en profesiones liberales, 0,01% en comisionistas y rematadores, 0,30% en actividades primarias e industriales, y 0% en entidades financieras y de seguros. El porcentaje aplicable será visible en el padrón de COMARB.

Operaciones excluidas de retención El listado de excepciones abarca ingresos laborales, previsionales, asistenciales y financieros ya regulados. Entre los principales se incluyen:

Sueldos, jubilaciones, pensiones y préstamos de la entidad recaudadora o financieras de segundo grado.

Contraasientos por error.

Intereses generados en la misma cuenta.

Exportaciones de mercaderías, anticipos, prefinanciaciones y devoluciones de IVA.

Plazos fijos constituidos con fondos propios.

Ajustes de billeteras para cerrar cuentas deudoras.

Rescates de fondos de inversión con fondos propios.

Reintegros de IVA por tarjetas.

Operaciones con títulos, bonos, letras y obligaciones estatales.

Devoluciones de promociones de la billetera.

Transferencias entre cuentas del mismo titular.

Transferencias por venta de inmuebles o bienes registrables cuando no se es habitualista.

Fondos provenientes del exterior.

Aportes de capital y suscripción de obligaciones negociables.

Transferencias a fideicomisos estatales.

Reintegros de obras sociales y prepagas.

Pagos de siniestros de aseguradoras.

Indemnizaciones por expropiaciones u operaciones no alcanzadas.

Transferencias judiciales por alimentos, jubilaciones, pensiones o indemnizaciones laborales.

Restitución de fondos embargados.

Acreditaciones por Asignación Universal por Hijo.

Subsidios, becas, planes sociales, tarjetas alimentarias, ingresos de emergencia y préstamos de ANSES.

Devoluciones de tributos de agencias fiscales.

Restituciones por el “botón de arrepentimiento”.

Recaudaciones y liquidaciones de sistemas de pago con tarjeta bajo SIRTAC.

Impacto esperado La adhesión de Buenos Aires al SIRCUPA ampliará notablemente el universo de contribuyentes alcanzados, ya que muchos usuarios que no sufrían retenciones en sus billeteras empezarán a ver descuentos según su actividad y el padrón de COMARB. Quienes ya están sujetos al SIRCREB probablemente experimenten un esquema similar en sus cuentas virtuales. Al mismo tiempo, el listado de exclusiones brinda claridad sobre qué ingresos quedarán fuera del régimen. El gobierno provincial recalcó que la medida busca “garantizar un trato equitativo entre los distintos medios de pago” y que las retenciones son únicamente anticipos computables en la declaración de Ingresos Brutos.