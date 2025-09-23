La eliminación de las retenciones para más de 70 productos agroindustriales, oficializada hoy por el Gobierno nacional, repercute directamente en las exportaciones de granos, carnes y subproductos. El decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial fija en 0% la alícuota de derechos de exportación hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta alcanzar el cupo de 7.000 millones de dólares en Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), lo que suceda antes. El conjunto de productos incluye cereales, oleaginosas, aceites, harinas, subproductos, compuestos químicos e industriales, además de alimentos procesados, productos animales, insumos de alimentación y cadenas industriales vinculadas al agro. De acuerdo con fuentes oficiales, la meta es acelerar el ingreso de divisas al mercado cambiario y dar mayor competitividad a las exportaciones en un marco de inestabilidad financiera local.

La normativa exige que los exportadores beneficiados liquiden al menos el 90% de las divisas en un plazo máximo de tres días hábiles desde la presentación de la DJVE, bajo riesgo de quedar fuera del beneficio y volver a la alícuota previa. El Banco Central, la Secretaría de Agricultura y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero podrán emitir regulaciones adicionales para supervisar el mecanismo. La política impacta especialmente en los complejos de maíz, trigo, cebada, soja, girasol, carnes bovinas y avícolas, lácteos y químicos de origen agrícola, además de subproductos para alimentación animal e insumos industriales. Quedan excluidos los exportadores que hayan registrado sus DJVE antes de la norma o incumplan las condiciones de liquidación. El decreto contiene un listado detallado de bienes alcanzados, según posiciones arancelarias.

Productos con retenciones 0%

Trigo duro (para siembra y excepto para siembra)

Otros trigos (para siembra y excepto para siembra)

Cebada cervecera (sin tostar y tostada)

Otras cebadas

Maíz para siembra, maíz duro (excepto para siembra) y demás maíces

Sorgo (excepto para siembra)

Productos de molienda

Harinas de trigo, maíz y otros cereales

Sémolas y semolinas de trigo duro, maíz y otros cereales

Granos aplastados o en copos de maíz

Germen de cereales (entero, molido, aplastado o en copos)

Malta sin tostar (en grano y en harina) y malta tostada (en grano y en harina)

Féculas de trigo y maíz

Gluten de trigo

Semillas y oleaginosas

Soja (para siembra y excepto para siembra)

Semillas de girasol (excepto para siembra)

Harina de soja

Aceites y grasas

Aceite de soja (en bruto y refinado en distintos envases)

Aceite de girasol (en bruto y refinado en distintos envases)

Aceite de maíz (en bruto y refinado en distintos envases)

Grasas y aceites vegetales y animales hidrogenados

Grasas y aceites vegetales modificados

Margarina (excepto líquida)

Preparaciones comestibles a base de grasas y aceites

Aceites y grasas vegetales para usos industriales

Otros aceites y grasas vegetales

Glicerina (bruta y purificada)

Azúcares y derivados

Glucosa en polvo y en solución

Jarabes de glucosa con distinto contenido de fructosa

Fructosa química pura

Jarabes de fructosa con distintos niveles de concentración

Azúcares, jarabes y sucedáneos de miel

Alimentos y preparados especiales

Alimentos a base de harinas, sémolas, féculas o almidones para lactantes y niños

Preparaciones alimenticias diversas

Concentrados y sustancias proteicas texturadas

Residuos y alimentos para animales

Salvados y residuos de la molienda de maíz, trigo y leguminosas

Residuos de la elaboración de almidón de maíz

Tortas y residuos de extracción de aceites de soja, girasol y otros

Desechos vegetales y materias vegetales para alimentación animal

Alimentos para perros y gatos envasados

Preparaciones para alimentación animal basadas en pescado, leche, cereales, oleaginosas, subproductos azucareros u otras materias vegetales

Productos químicos y especiales

Sorbitol (excepto el de la partida 2905.44)

Lecitinas y derivados

Productos industriales y químicos

Gluten de maíz

Biodiésel y mezclas (con contenido de petróleo inferior al 70%)

Además, la medida incluye carnes bovinas y avícolas, menudencias, subproductos cárnicos y lácteos específicos, según confirmaron voceros oficiales.