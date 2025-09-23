Retenciones 0% al agro: así será la suspensión temporal de los derechos de exportación para carnes y granos
La medida del Gobierno, destinada a promover la liquidación de divisas, alterará la comercialización de los productos agroindustriales hasta el 31 de octubre. Estos son los productos incluidos
La eliminación de las retenciones para más de 70 productos agroindustriales, oficializada hoy por el Gobierno nacional, repercute directamente en las exportaciones de granos, carnes y subproductos. El decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial fija en 0% la alícuota de derechos de exportación hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta alcanzar el cupo de 7.000 millones de dólares en Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), lo que suceda antes. El conjunto de productos incluye cereales, oleaginosas, aceites, harinas, subproductos, compuestos químicos e industriales, además de alimentos procesados, productos animales, insumos de alimentación y cadenas industriales vinculadas al agro. De acuerdo con fuentes oficiales, la meta es acelerar el ingreso de divisas al mercado cambiario y dar mayor competitividad a las exportaciones en un marco de inestabilidad financiera local.
La normativa exige que los exportadores beneficiados liquiden al menos el 90% de las divisas en un plazo máximo de tres días hábiles desde la presentación de la DJVE, bajo riesgo de quedar fuera del beneficio y volver a la alícuota previa. El Banco Central, la Secretaría de Agricultura y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero podrán emitir regulaciones adicionales para supervisar el mecanismo. La política impacta especialmente en los complejos de maíz, trigo, cebada, soja, girasol, carnes bovinas y avícolas, lácteos y químicos de origen agrícola, además de subproductos para alimentación animal e insumos industriales. Quedan excluidos los exportadores que hayan registrado sus DJVE antes de la norma o incumplan las condiciones de liquidación. El decreto contiene un listado detallado de bienes alcanzados, según posiciones arancelarias.
Productos con retenciones 0%
- Trigo duro (para siembra y excepto para siembra)
- Otros trigos (para siembra y excepto para siembra)
- Cebada cervecera (sin tostar y tostada)
- Otras cebadas
- Maíz para siembra, maíz duro (excepto para siembra) y demás maíces
- Sorgo (excepto para siembra)
Productos de molienda
- Harinas de trigo, maíz y otros cereales
- Sémolas y semolinas de trigo duro, maíz y otros cereales
- Granos aplastados o en copos de maíz
- Germen de cereales (entero, molido, aplastado o en copos)
- Malta sin tostar (en grano y en harina) y malta tostada (en grano y en harina)
- Féculas de trigo y maíz
- Gluten de trigo
Semillas y oleaginosas
- Soja (para siembra y excepto para siembra)
- Semillas de girasol (excepto para siembra)
- Harina de soja
Aceites y grasas
- Aceite de soja (en bruto y refinado en distintos envases)
- Aceite de girasol (en bruto y refinado en distintos envases)
- Aceite de maíz (en bruto y refinado en distintos envases)
- Grasas y aceites vegetales y animales hidrogenados
- Grasas y aceites vegetales modificados
- Margarina (excepto líquida)
- Preparaciones comestibles a base de grasas y aceites
- Aceites y grasas vegetales para usos industriales
- Otros aceites y grasas vegetales
- Glicerina (bruta y purificada)
Azúcares y derivados
- Glucosa en polvo y en solución
- Jarabes de glucosa con distinto contenido de fructosa
- Fructosa química pura
- Jarabes de fructosa con distintos niveles de concentración
- Azúcares, jarabes y sucedáneos de miel
Alimentos y preparados especiales
- Alimentos a base de harinas, sémolas, féculas o almidones para lactantes y niños
- Preparaciones alimenticias diversas
- Concentrados y sustancias proteicas texturadas
Residuos y alimentos para animales
- Salvados y residuos de la molienda de maíz, trigo y leguminosas
- Residuos de la elaboración de almidón de maíz
- Tortas y residuos de extracción de aceites de soja, girasol y otros
- Desechos vegetales y materias vegetales para alimentación animal
- Alimentos para perros y gatos envasados
- Preparaciones para alimentación animal basadas en pescado, leche, cereales, oleaginosas, subproductos azucareros u otras materias vegetales
Productos químicos y especiales
- Sorbitol (excepto el de la partida 2905.44)
- Lecitinas y derivados
Productos industriales y químicos
- Gluten de maíz
- Biodiésel y mezclas (con contenido de petróleo inferior al 70%)
Además, la medida incluye carnes bovinas y avícolas, menudencias, subproductos cárnicos y lácteos específicos, según confirmaron voceros oficiales.