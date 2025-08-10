El director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), Daniel Salazar, en declaraciones a Radio Rivadavia, precisó que el precio del seguro “no solo depende del valor del vehículo, sino también de otros factores” que se encarecieron de forma notable.

Para Salazar, son tres los factores principales que presionan al alza las primas: el incremento de los robos —que obliga a las aseguradoras a cubrir más siniestros—, el aumento de la litigiosidad y de los montos de las indemnizaciones por responsabilidad civil, y la dificultad para conseguir repuestos, cuyos precios, aseguró, subieron más que los de los autos 0km.

“Con la prima, con el precio del seguro, lo que se hace es un fondo para pagar siniestros”, señaló. Y ejemplificó: “Si a mí me roban un auto de 1 millón de pesos, voy a pagar un millón de pesos como asegurador. Si roban un auto de 10 millones, pagaré 10 millones y así sucesivamente”.